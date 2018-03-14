İş İçin Başvurdu Emekli Çıktı" İddiası

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Yavuz Kurt, başvuruda bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün (İŞKUR) sisteminde emekli gözüktüğü için iş bulamayan kişinin durumuna ilişkin, "Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde, 1 Ekim 2008 tarihinden önce bir şekilde sigortalı olmuş vatandaşlarımızın emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, emekli olduğunu ve iş başvurusunda bulunarak yanıt alamadığını belirten 38 yaşındaki Hamza Semiz'in durumuyla ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Haberlerden sonra konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirten Kurt, Semiz'in Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) herhangi bir aylık almadığını, bu doğrultuda İŞKUR'a başvuru yapmasında ve istihdam edilmesinde bir sorun olmadığını gördüklerini ifade etti.

Kurt, konuyla ilgili yasalara da değinerek şunları kaydetti:

"Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde, 1 Ekim 2008 tarihinden önce bir şekilde sigortalı olmuş vatandaşlarımızın emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 1 Ekim 2008 tarihi öncesi sigortalı olup da bu tarihten sonra emekli olacak vatandaşlarımız da sosyal güvenlik destek primine tabi olmak suretiyle herhangi bir iş yerinde ve bir iş kolunda kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bu noktada yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır."

Kurt, İŞKUR'a kayıtlı vatandaşların programa başvuru yapabilmeleri için herhangi bir kurumdan gelir veya aylık almama şartı olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Semiz'in iş başvurusu sırasında 4/C üzerinden emekli kaydının olduğunu tespit ettik. Bu bilgi bize gelir gelmez vatandaşın bize yönlendirilmesini istedik. İncelemelerde bizden herhangi bir emekli aylığını almadığını tespit ettik ve bir resmi yazı ile vatandaşımıza SGK'dan herhangi bir aylık ve gelir almadığını bildirdik."

Kurt, Semiz'in herhangi bir aylık almadığına dair belgeyle Manisa Çalışma ve İş Kurumuna başvurmak suretiyle İş Başı Eğitim programlarından kolaylıkla yararlanabileceğini ve kısa sürede istihdam şansı bulacağını söyledi.