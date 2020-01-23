23.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:16

Yargıtay 22. Hukuk Dairesince hazırlanan ve bireysel iş hukukuna ilişkin yol gösterici nitelikte kararların yer aldığı "İş Hukuku ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımı yapıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sanayi devrimiyle birlikte çalışma hayatındaki şartların değiştiğini, işçi ve işveren ilişkilerinin karmaşık bir hale döndüğünü, dünya genelinde ağır şartlarda, düşük ücretlerde ya da hakları verilmeden fazla mesai sistemiyle çalıştırılan işçi sayısının arttığını anlattı.

Sendikacılık faaliyetleri, toplu iş sözleşmeleri, kamu idaresi ile işçi haklarını güvence altına alan kanunlarla işçilik hakları düzeltilmişse de 4. sanayi devriminin yaşandığını bu günlerde halen ideal noktaya gelinmediğini söyleyen Cirit, hukuki öngörülebilirliğin tarihin ilk medeniyetlerinde dahi önem verilen bir konu olduğuna dikkati çekti.

Cirit, hukukun bilinebilir, öngörülebilir ve istikrarlı olmasının toplumsal barış ve güvenlik bakımından önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İçtihat Mahkemesi olarak bu konudaki ideallerimizi gerçekleştirmek için hukuk güvenliğine ve hukuk istikrarına en üst düzeyde önem vermekteyiz. Hukuku ülkede eşit, tutarlı ve güvenceli şekilde uygulama rolü üstlenen Yargıtay'ın iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevli bir dairesinin, 22. Hukuk Dairesi'nin hukuk ve iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda hukuki öngörülebilirliği gösterme çabası adına içtihat kitabı çıkarmasını çok önemsiyorum ve hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

Kitapta bireysel iş hukukuna ilişkin yol gösterici nitelikte kararların yer almasının, işçi hak ve menfaatlerinin korunmasının yanında işverenlere de yol göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Cirit, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri, tetkik hakimleri ile emek ve mesailerini harcayan çalışanlarına teşekkür etti.

"Çok önemli bir boşluğu dolduracak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'de ilk İş Kanunu'nun yasalaşmasının üzerinden 80 yıldan uzun bir süre geçtiğini anımsattı. 4857 sayılı İş Kanunu'nun, çalışma alanında ülkeyi Avrupa Birliği (AB) normlarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına büyük ölçüde uyumlaştırdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Yeni İş Kanunu'nun çalışma hayatına birçok yenilikler getirdiğini, işçi ve iş verenler açısından bazı yeni uyuşmazlıkları da ortaya çıkardığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak mevzuatın ve iş yargısının hak ve adaletin tarafında ve eşit mesafede olmasını istediklerini söyledi. İş verenlerin işçi haklarına yönelik bir gaspları söz konusuysa, hiçbir şekilde mensubiyet duygusuyla onların yanında olunmasını da istemediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yargıtay'ın iş davalarına bakan hukuk dairelerinin verdiği kararlar, bugüne kadar derli toplu bir şekilde bir araya getirilememişti. 22. Hukuk Dairesi Başkanımız, üyeleri ve tetkik hakimleri, İş Kanunu'ndaki bütün değişiklik ve gerekçelerini, en önemlisi de maddeler itibariyle 7, 9 ve 22. Hukuk Dairelerinin verdiği kararları ve oluşturulan içtihatları bir araya getirdiler. İçeriği itibariyle İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması Kitabı, çok önemli bir boşluğu dolduracak. Kitabın basımında, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile TOBB olarak birlikte üstlenilmesi de sosyal diyalog açısından çok kıymetli olmuştur."

İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması kitabını hazırlayan, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş'a ve ekibine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Kendileri kitap için bir telif ücreti talep etmediler. Ama onların bu kıymetli emeklerinin karşılıksız kalmasına da başta Türk-İş başkanı olmak üzere gönlümüz razı olmadı. Kendilerinin de uygun görüşüyle, vatanımızın bekası ve bizlerin huzuru için canlarını vermekten bir an tereddüt göstermeyen kahraman Mehmetçiklerimize bir nebze yardımımız dokunması amacıyla, TOBB ve TÜRK-İŞ olarak, Mehmetçik Vakfına bağışta bulunmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

"Kitabın geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise hem kendisinin hem de önceki başkanların temsil ettiği işçilerden ziyade Türkiye'yi öncelediklerini dile getirdi.

Temsil ettiği işçilerin sorunlarını ülke gündemine taşımakla yükümlü olduğuna işaret eden Atalay, "Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. TÜRK-İŞ yönetimi adına mutlu olduğumu ifade ediyorum." dedi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, hukuki bazı gerekler çerçevesinde herkesin millet adına verilen bu kararlara ulaşma ve kullanma imkanını olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türk milleti adına verilen kararları kitap haline getirerek ülkesi ve milleti için varlığını feda edenlere armağan etmek istedik. Şüphesiz bu çabamız o büyük fedakarlık karşısında sadece küçük bir minnet ve şükran ifadesidir. Bu minnet ve şükran ifadesinin sonucu, kitabın geliri gazi ve engelli duruma gelen mehmetçiklerimiz ile şehit ve gazilerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına sosyal ve ekonomik destek faaliyetleri yürüten Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır."

Program sonunda TÜRK-İŞ ve TOBB Başkanları, kurumları adına Mehmetçik Vakfı'na ayrı ayrı 100 bin liralık çek takdim etti.

Programa ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, YSK Başkanı Sadi Güven, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Mehmetçik Vakfı Başkanı Yaşar Bal da katıldı.

Kaynak: AA