İş hayatında toparlanma sinyalleri
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İş hayatında toparlanma sinyalleri

'Yeni normal' olarak tanımlanan bu dönemde ofislerine dönmeye başlayan çalışanların yemek kartı kullanımı ve talepleri doğrultusunda alınan ilk rakamlar toparlanmanın başladığına ilişkin sinyaller veriyor.

İş hayatında toparlanma sinyalleri
15.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:58

Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte hayat normale dönmeye başlıyor.

Sodexo'nun işlem verilerine göre, Haziran ayının ilk 10 gününde yemek kartı kullanıcılarının sayısı evlerden çalışılan Mayıs ayına göre yüzde 45 arttı. Yine aynı dönemde yemek kartı ile yapılan işlem adedi 2,5 katına çıktı. Harcama yapan firma sayısında Mayıs ayına göre yüzde 20'lik bir artış gözlenirken, toplam harcama tutarları yüzde 24 oranında artış gösterdi. Yemek kartı için Sodexo'ya başvuran firma sayısının ise Mayıs ayına göre 3 kat arttığı kaydedildi.

Restoranlarda Hareketlilik Başladı

Alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz dönemde çoğu kapalı olan restoranların faaliyete başlayarak yeni normale adapte olduklarını görmek mümkün. Yine Haziran verilerine bakıldığında Nisan ve Mayıs aylarına kıyasla harcama yapılan üye restoran sayısında artış gözlendi ve üye iş yerlerinde yüzde 82 oranında normal hacme yaklaşıldı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan; "Sodexo olarak Türkiye'de faaliyette olduğumuz 27 yıldır hem iş dünyasının hem de restoranların nabzını tutuyoruz. Firmaların yeni normale hızlıca adapte olup, gerekli önlemleri de alarak ofis yaşamına geri döndüklerini görüyoruz. Aynı şekilde restoranların da önlemlere dikkat ederek operasyonlarına başladıklarını büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. Ülke ekonomisinin ve gıda perakendesinin en önemli yapıtaşı olan 45 bin üye işyerimizin işlerini devam ettirmesi ve yemek kartı çözümlerinden yararlanan 1 milyona yakın çalışana hizmet verebilmesi için biz de hep yanlarında olacağız. Umuyoruz ki olumlu seyir devam edecek ve sektörümüz hızlı bir toparlanma ile eski günlerine dönecek."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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