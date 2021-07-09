İş hayatında kadınların varlığı başarıda büyük rol oynuyor

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berna Galipoğlu, iş hayatında kadınların varlığının başarıda büyük rol oynadığını belirterek, kadınları işe çeken ve işte tutan şirketlerin yüzde 67 avantaj elde ettiklerini bildirdi.

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berna Galipoğlu, iş hayatında kadınların varlığının başarıda büyük rol oynadığını belirterek, kadınları işe çeken ve işte tutan şirketlerin yüzde 67 avantaj elde ettiklerini bildirdi.

Schneider Electric Türkiye'nin açıklamasına göre, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 8 Temmuz'da gerçekleştirilen Women I Future başlıklı webinarda konuşan Galipoğlu, iş hayatında kadınların ve çeşitliliğin oynadığı rolün önemini anlattı.

Yapılan araştırmaların çeşitliliğe önem veren şirketlerin diğerlerine göre çok daha başarılı olduklarını gösterdiğini kaydeden Galipoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Kapsayıcı bir kültüre sahip şirketler, finansal hedefler bakımından 2 kat, yaratıcı ve çevik olmada 6 kat, iş hedeflerini gerçekleştirmede ise 8 kat daha başarılı oluyor. Araştırmalar farklı yetenekleri, kimlikleri ve yaratıcı düşünceye sahip olan kişileri ve kadınları işe çeken ve tutan şirketlerin yüzde 67 avantaj elde ettiklerini gösteriyor. İş hayatında kadınların varlığı başarıda büyük rol oynuyor. Ben buna çeşitlilik ve kapsayıcılığın gücü, yani 1+1=3 diyorum. Eşitlik yalnızca daha adil bir hayat için değil, daha nitelikli, daha yaratıcı ve daha başarılı bir hayat için de gerekli."

"Türkiye'de yönetim kadromuzun yüzde 50'si kadın"

Berna Galipoğlu, Schneider Electric olarak bu konularla ilgili ilk çalışmalara 2014'te başladıklarını belirterek, şirket genelinde toplumsal cinsiyete dayalı eşit maaş politikası uyguladıklarını bildirdi.

Genç kadınlara yönelik staj, mentörlük ve istihdam olanakları sağlayarak karşılaşılabilecek engellerin aşılmasında görev aldıklarını kaydeden Galipoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünya genelinde yönetim kadromuzun yüzde 30'u, Türkiye'de ise yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. Sorumluluk alanımızı sadece şirket içi ve enerji sektörüyle sınırlı da görmüyor, toplum genelinde bir dönüşüm için çalışıyoruz. En kapsayıcı şirketlerden biri olma hedefiyle çıktığımız yolda, kendimize 2021-2025 senesi için belirli hedefler koyduk. Schneider Sürdürebilirlik Endeksi cinsiyet dengesi ilkeleri kapsamında; tüm yeni işe alımların yüzde 50'sini, ön saflardaki yöneticilerin yüzde 40'ını ve üst düzey yöneticilerin yüzde 30'unu kadınların temsil ettiği bir şirket haline gelmeyi amaçlıyor ve bu hedeflerle de cinsiyet dengesine olan bağlılığımızı güçlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan