İş Hayatında ilim ve tecrübenin önemi anlatıldı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul'un konuşmacı olarak katıldığı "İş Hayatında İlim ve Tecrübenin Önemi" konulu konferans düzenlendi.
20.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:15
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul'un konuşmacı olarak katıldığı "İş Hayatında İlim ve Tecrübenin Önemi" konulu konferans düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com