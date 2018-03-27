Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca "İş Hayatında Başarı ve Kariyer" konferansı düzenlendi.

Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, mesleki deneyimini ve iş başarısını öğrencilerle paylaştı.

Şahin, başarının asla tesadüf olmadığını söyledi.

Yeteneksiz insan olmadığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Allah farklı farklı herkese yetenek vermiştir. Her insan yeteneklidir. Ama yetenekte farklar vardır. Kimisinin sosyal iletişimi güçlüdür. Kimisi müziği sever. Mesela kişi işinde çok başarılıdır ama çok iyi bir konuşmacı olmayabilir. Farklı yetenekleri olan insanlar bir araya getirilirse en büyük başarıyı elde eder. Onun için ekip çalışması çok önemli. Yeteneğinizin üstüne çalışarak üstüne koyarsanız o zaman başarı olursunuz. Onun için başarı tesadüf değildir. Hiç bir şey yapmazsanız da başarısız olursunuz."

Konferansa, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, akademik personel ve öğrenciler katıldı.