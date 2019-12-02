İş Hayatı ve Mutluluk?

02.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:45

Sevdiğin işi yapmak ve iş hayatında mutluluk konuları günümüzde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Her şeyden önce işimiz günümüzün büyük bölümünü geçirdiğimiz alan olarak karşımıza çıkıyor.

İş verenler çalışanlarını elde tutmak için daha fazla çaba gösteriyorlar ve sonuç olarak; iş-yaşam dengesi, esnek çalışma alanları ve uzaktan çalışma gibi iş yerlerinin dönüşüm sinyallerini gösteren bazı trendler karşımıza çıkıyor.

Ipsos Global Advisor Araştırmamız kapsamında 28 ülkede mutluluğu araştırdık. Bu Araştırma kapsamında anlamlı bir işlerinin olması bireyleri ne kadar mutlu ediyor konusunu da irdeledik. Buna göre anlamlı bir işe sahip olmak belirtilen 29 muhtemel mutluluk kaynağı içerisinde 13. sırada belirtiliyor. Sağlık, hayat şartları, hobiler, güvenlik, anlamlı bir hayat, arkadaşlar ve daha fazla para gibi faktörlerin tümü anlamlı bir işe sahip olmaktan önce geliyor.

Anlamlı bir işe sahip olmayı mutluluk kaynağı olarak üst sıralarda gösteren ülkelerin başında gelişmekte olan ülkeler geliyor. Kolombiya (%90), Peru ve Meksika (%89), Güney Afrika ve Arjantin (%88) Anlamlı bir işe sahip olmayı mutluluk kaynağı olarak en az gören ülkeler ise genelde gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. (Sırbistan hariç (%74): ABD, Belçika, Almanya (%72), İngiltere (%71), Fransa (%67), Kanada (%63), Japonya (%58) Sonuçları değerlendiren Wharton School of Business'dan Profesör ve Total Leadership adlı kitabın yazarı Stew Friedman şunları iletiyor. "Gelişmekte olan pazarlardaki insanlar kendi yeteneklerini gösterebilecekleri böylelikle de onlara iş hayatında bir anlam ve amaç hissi verecek imkanlara sahip olmayabilirler. Dolayısıyla bu konularda daha beklentili olduklarını ve bunu mutluluk için de bir kaynak olarak gördüklerini söyleyebiliriz."

EBEVEYNLERİ GİBİ YAŞAMAK İSTEMİYORLAR

Anlamlı bir işe sahip olmanın mutluluk kaynağı olarak gençler tarafından yaşça büyük bireylere kıyasla daha fazla görüldüğü yine Ipsos Global Advisor Araştırmamızda görülüyor.

35 yaş altı bireylerin %85'i anlamlı bir işlerinin olması mutluluk kaynağı diyor, bu oran 35-49 yaş aralığında da %84 olarak görülüyor. 50 yaş üstü bireylere bakıldığında bu oran 18 puan düşerek %66'yı buluyor.

Sonuçları değerlendiren The Myths of Happiness adlı kitabın yazarı Prof. Lyubomirsky bu bulguların milennialler konsunda yapılan birçok araştırmayı yansıttığını belirtiyor ve milenniallerin iş-yaşam dengesi ve anlamlı bir işe sahip olmayı önemsediklerini vurguluyor. Ve ekliyor: "Daha yaşça büyük bireyler iş hayatına atılırken anlamlı bir işe sahip olmayı çok önceliklendirmemiş olabilirler ve belki şimdi bundan pişmandırlar."

Wharton İş/Hayat Entegrasyonu projesini 1991 yılında hayata geçiren Prof. Friedman ise insanların artık ebeveynleriyle aynı hayatı yaşamak istemediklerini belirtiyor ve günümüzde insanların kendilerini tamamen işe adamak istemediklerini söylüyor. Ve ekliyor: "Günümüzde artık şirketler, iş yerlerinin ne kadar aile ortamı gibi olduğunu ve çalışanlarının sosyal hayatlarını önemsediklerini göstermeye gayret ediyorlar.

Global olarak baktığımızda hobiler ve ilgi alanları ve hayatı anlamlı hissetmek (%85), hayatlarını kontrol edebildiklerini hissetmek ve hayatlarının tatmin edici bir yönde ilerlediğini görmek (%84) ve sahip olunan boş zaman (%84) gibi faktörler "anlamlı bir işe sahip olmak" faktöründen daha fazla mutluluk kaynağı olarak belirtiliyor.

SOSYAL ETKİYE SAHİP OLMAK

Gençlerin anlamlı bir işe sahip olmayı mutluluk kaynağı olarak görmeleri altında yatan nedenlerden biri de dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirmek konusundaki düşünceleri olabilir. Yine Ipsos Global Advisor araştırmamız gösteriyor ki araştırmaya katılan 35 yaş altı bireylerin yarısından biraz fazlası (%52) hayatlarının bir anlamının olmasını hissetmenin onlara mutluluk verdiğini belirtiyor, bu oran 35-49 yaş arasında %48'e, 50-74 yaş aralığında ise %41'e düşüyor.

Kaynak: Bültenler