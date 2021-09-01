İş hanında çürük raporu gerilimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş hanında çürük raporu gerilimi

İş hanında çürük raporu gerilimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bir iş hanındaki 134 tane dükkandan 58'ini satın alan firmanın, geri kalan işyerlerini alabilmek için sahte çürük raporu çıkarmaya çalıştığı iddiaları gerilime nenden oldu.

Denizli'de bir iş hanındaki 134 tane dükkandan 58'ini satın alan firmanın, geri kalan işyerlerini alabilmek için sahte çürük raporu çıkarmaya çalıştığı iddiaları gerilime nenden oldu. Dükkanlarını asla terk etmeyeceklerini belirlen esnaflar, çürük raporu almak için satın alınan dükkanlara usulsüz şekilde zarar verildiğini öne sürdü.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesine bağlı Sarayköy Caddesi üzerinde bulunan iş hanından 2 sene önce bir firma dükkan satın almaya başladı. Gün geçtikçe dükkan sayısını yükselten firma, iş hanında bulunan 134 dükkanın 58'ini tamamen satın aldı. Ardında geçen süre zarfında geri kalan dükkanları baskı kurarak alamaya çalıştığı iddia edilen firma yetkilileri, kendi himayelerinde bulunan dükkanlara zarar vermeye başladı. Dükkanları ana kolonlarını ve pencerelerini indiren firma sonrasında çürük raporu almak için esnafın gözünü korkutmaya çalıştı. Dükkanları bu hale getirilerek kendi işlerine zarar verildiğini belirten esnaflar, durumdan şikayetçi olamaya başladı. Kendilerine baskı yapılarak firmanın çürük raporu alamaya çalıştığını iddia eden esnaflar, yetkililerden durum için yardım istedi.

"Amaçları burayı tamamen alıp bir şeyler kurmak"

Çürük raporu almak için usulsüz yol çizdiklerini belirten esnaf Varol İnci, "Bu iş hanı yaklaşık 40 ile 45 sene önce yapıldı. Burada yaklaşık 150 tane esnaf faal olarak işlerini sürdürmekte. Bundan 2 yıl önce bir firma buradan dükkan almaya başladı. Gün geçtikçe dükkan alarak yaklaşık 50 tanesinin sahibi oldu. Amaçları burayı tamamen alıp bir şeyler kurmak ama almış oldukları dükkanı bu hale getirerek geri kalan esnafların işlerine zarar vermeye çalışıyorlar. İş hanının bina çürük raporunu almak için nizami şekilde örnek almaları gerekirken binayı taşıyan ana kitlelerden beton alarak binaya zarar vermekte. Bundan dolayı esnaflar bundan çok şikayetçi" dedi. Bir diğer esnaf Tayfun Demirtaş ise psikolojik baskı kurulduğun ifade ederek, "İş hanındaki dükkanları bu hale getirdiler. Çerçeveleri söktüler, birinci katın zemin üstü ve hırsızlar içeriye girebilir. Bu hale getirdikleri için bizde psikolojik baskı hali içindeyiz. Burayı terk edin ve gidin gibi güvensizlik, baskı içerisindeyiz" dedi.

"Bina 7 kat projelendirilmiş mevcut yerine 2 kat yapılmış"

Binanın çürük olmadığını ve 5 kat daha fazla yük taşıyabileceğini belirten İnşaat Mühendisi Engin Çıralı, "İnşaat mühendisi olarak konuşursam bu bina 7 kat projelendirilmiş mevcut yerine iki kat yapılmış yani binanın 5 kat yük saha kapasite taşıyacak gücü varken buraya çürük raporu almaya çalışıyorlar. Açıkçası bunun o raporu alması için iş hanından önce Denizli'de daha çok bunu alması gereken yapılar var. Yapı tek kat olmasına rağmen üzerinde otopark taşıyor. Bir arabanın yükünü bin 500 kilogram olarak hesaplarsak kapasitesinin üzerinde rahat taşıyabilecek yapıya sahip" şeklinde konuştu.

"Hırsızlar için açık alana geldi"

İş hanının hırsızlar için elverişli olduğunu söyleyen esnaf Bülent Fehmi Duran, "İkinci katta mallarım var. Satın alınan dükkanları bu vaziyette çerçevesini kırıp kötü hale getiriyorlar. Hırsızlar için açık alana geldi ve bu durumdan şikayetçiyim. Burada mallarımız ve kasalarımız var. Bekçimizde var ama bu vaziyette onunda etkisinin olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İş hanında çürük raporu gerilimi
İş hanında çürük raporu gerilimi
İş hanında çürük raporu gerilimi
İş hanında çürük raporu gerilimi
İş hanında çürük raporu gerilimi
İş hanında çürük raporu gerilimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Şener Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş hanında çürük raporu gerilimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:52:39. #1.14#

title