İş Güvenliğine Fotoğraflarıyla Dikkat Çektiler

Gümüşhane'de 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle '3. Geleneksel İş Güvenliği Hayat Kurtarır' konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarışmada büyük çoğunluğu öğrenciler tarafından Gümüşhane'de çekilen birbirinden ilginç ve çarpıcı 135 fotoğraftan ilk 3'e giren fotoğraf jüri tarafından belirlendi ve fotoğraf sahipleri altınla ödüllendirildi.

"İş güvenliği ve sağlığı bilincini oluşturmak için topyekün işbirliği gerekiyor"

Gümüşhane'nin plaka kodu olan 29 adet hediyenin de çekilişle verildiği programda konuşan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Aydın Kıvanç, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği günü nedeniyle etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Ülkemiz ve dünyada gitgide artan, öne çıkan, ağır can kayıpları, maddi kayıplar, sakatlanmalar, yaralanmalar neticesinde bu konuda daha da önem kazandı. Bu nedenle biz iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı ve bilinci oluşturmak ve bu suretle iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği yaptık. Bu bilinci oluşturmak için topyekün işbirliği gerekiyor. Devletimiz, işverenler, çalışanlar, sivil toplum kuruluşları ve bizim gibi eğitim kurumlarına büyük görev düşüyor" dedi.

"Biz tesadüfen ölüyoruz, siz tesadüfen yaşıyorsunuz"

Japonlar'ın Türkiye'nin durumunu gördükten sonra "Biz tesadüfen ölüyoruz, siz tesadüfen yaşıyorsunuz" anekdotunu öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ve alkışları altında paylaşan Kıvanç, "Karşınızda tek parça duruyorsam Allah'ın lütfuyla oldu. Hep saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde yaşıyoruz" diye konuştu.

İş güvenliğiyle ilgili şiirlerin de seslendirildiği programda daha sonra ilk olarak yarışmaya katılan tüm fotoğraflar sinevizyon olarak gösterildi.

Jüri heyetinin başarılı fotoğrafları belirlediği yarışmada birincilik ödülünü Burak Gümüş, ikincilik ödülünü Büşra Sultan Tıknazoğlu, üçüncülük ödülünü Mustafa Behlül Bebek elde etti. Yarışmacılara ödülleri olan tam, yarım ve çeyrek altın bölüm akademisyenleri tarafından takdim edildi.

"İş sağlığı ve güvenliği hakkında bir farkındalık oluşturmak istedik"

Etkinlikle ilgili bilgi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü Başkanı Muhammet Ali Yurtoğlu, "İş sağlığı ve güvenliği hakkında bir farkındalık oluşturmak istedik. İhmallerin ve insan hayatının ne kadar önemli olduğunu topluma ve arkadaşlarımızla birlikte genel olarak herkese yaymak ilk hedefimiz bu etkinlikle. Etkinliğimizde 135'e yakın fotoğraf gönderdi arkadaşlarımız. Bu fotoğrafların yüzde 75'i Gümüşhane'den. Dereceye giren ilk 3 fotoğraf jüri tarafından belirlendi" diye konuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Necla İrem Ölmezoğlu İri de kulüp olarak bu kadar yoğun ilgi gösterilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Buraya kadar gelmeniz, fotoğraf göndermeniz, katılım sağlamanız bizim için herşeyden daha değerli. Yaptığımız emeklerin karşılığını bu kalabalıkla alıyoruz" sözleriyle tüm akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Afşin Ahmet Kaya ve akademisyenlerin katıldığı programa katılan çok sayıda öğrenci daha sonra müzik eşliğinde eğlendi. - GÜMÜŞHANE