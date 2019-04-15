İş Güvenliği Uygulamalarının Başarıya Ulaşmasında Herkese Görev Düşüyor"

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Başkanı Levent Kavlak, "İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarıya ulaşmasında her ne kadar iş güvenliği uzmanlarının gayretleri önemli olsa da işverenler ve yöneticiler konuya sahip çıkmadıkça arzulanan hedeflere ulaşılması mümkün olmayacaktır." dedi.

İSAG Başkanı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Levent Kavlak tarafından, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimi amacıyla, Kastamonu Hanönü ilçesinde bulunan bir maden firmasına ait bakır maden işletmesine teknik gezi düzenlendi.

Kavlak, gezinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği konusunda son dönemde önemli adımlar atıldığına işaret etti.

Türkiye'de yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldığını hatırlatan Kavlak, şunları dile getirdi:

"Bu kanunun önemli getirileri oldu. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından çalışma yaşamında başlayan değişimlerin en önemlisi iş güvenliği uzmanlarının sahaya inmesi oldu. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşumunda büyük gayretler sarf eden iş güvenliği uzmanları, özellikle çok tehlikeli sınıfta sayılan maden, inşaat, metal işleri ve kimyasallarla ilgili sektörlerde çok büyük emek vermektedir."

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarıya ulaşması için herkese görev düştüğünü vurgulayan Kavlak, "İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarıya ulaşmasında her ne kadar iş güvenliği uzmanlarının gayretleri önemli olsa da işverenler ve yöneticiler konuya sahip çıkmadıkça arzulanan hedeflere ulaşılması mümkün olmayacaktır. Küçük ya da büyük iş yeri fark etmeksizin her iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Son 50 yıl içinde yaşanan maden kazaları ve madencilerin meslek hastalıklarına bakılacak olursa ülke olarak çok büyük bedeller ödendiğinin görüleceğini ifade eden Kavlak, bu acıların tekrar yaşanmaması adına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin iş yerinde harfiyen uygulanmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kavlak, iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek çalışmalar yapan firmalara teknik geziler düzenlediklerini belirterek, derslerde anlatılan teorik bilgilerin sahada uygulamasını göstermek açısından gezilerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA