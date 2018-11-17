İş Gücüne Katılmak İsteyen Mültecilerin Becerileri Geliştirilecek"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Mahir Eller Projesi'nin amaçlarından birinin iş gücüne ve piyasasına katılmak isteyen mültecilerin becerilerini, yeteneklerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Berger, eşi Marilena Georgiasdou Berger ile Samsun Kent Müzesi'nde Samsunlu yazarlarla bir araya geldi.

Samsun'un kültürü ve tarihi hakkında bilgi alan Berger, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de pek çok projeye destek verdiğini hatırlattı.

AB'nin fon sağladığı proje sayılarında Türkiye'de Samsun'un ön plana çıktığına işaret eden Berger, şunları dile getirdi:

"Samsun'da Avrupa Birliği'nin varlığının oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Samsun, iş dünyası açısından önemli bir merkez olmasının yanı sıra aynı zamanda ulaştırma hizmetleri açısından da çok önemli konumda bulunuyor. Örnek olarak Samsun-Sivas demir yolu hattının yenilenmesi devam ediyor. Biz de bu hattın yenilenmesine destek sağlıyoruz. Samsun'da lojistik merkezinin kuruluşuna da destek veriyoruz."

Türkiye'nin farklı bölgelerine ziyaretler yaptıklarını anlatan Berger, "Her gittiğimiz yerde farklı kültürel zenginlik ve çeşitlilikle karşılaşıyoruz. Buralardaki insanlar hem bu farklılıkları ortaya çıkarmak hem de yaşadıkları deneyimleri daha fazla insanla paylaşmak istiyor. Biz de bunları desteklemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek sağlamak istedik"

Berger, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen "Mahir Eller Projesi" hakkında bilgi vererek, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek sağlamak istediklerini söyledi.

"Mahir Eller Projesi'nin amaçlarından biri iş gücüne ve piyasasına katılmak isteyen mültecilerin becerilerini, yeteneklerini geliştirmek." diyen Berger, şunları kaydetti:

"Beceriden kastımız, elbette mesleki beceriler yer alıyor ama bunun yanında iletişim açısından dil becerileri de ekleniyor. Bu projenin işveren tarafı da söz konusu. İşveren tarafı işe alacağı kişilerin beceri ve bilgi düzeylerinin yüksek olmasını istiyor. Bu projenin amacı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kaliteli iş gücü erişimine katkıda bulunabilmek. Nihai amacımız ise bu iki grubu en uygun aşamada bir araya getirebilmek. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu spesifik elemanlar ile bu spesifik becerilere sahip insanları istedikleri işe ulaştırmak istiyoruz."