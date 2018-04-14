İş Gücü Kaybını Önlemek İçin Günlük Yaşam Fonksiyonlarına Önem Verin"

Türkiye'de iş hayatını ve iş gücünü olumsuz etkileyen en önemli nedenlerin başında çalışanların yaşam fonksiyonlarına gerekli önemi vermemesi olduğu belirtildi. Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Yılmaz Sarıoğlu, mutlu ve başarılı bir hayat için kalp sağlığı kadar iskelet sağlığının da önemli olduğunu belirtti.

Mesleğe 1982 yılında Kars ilinde başlayıp 1989 yılından 2017 yılına kadar Aydın Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan ve bir yıldır da Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan Uzman Dr. Yılmaz Sarıoğlu, nüfusu giderek yaşlanan Türkiye'de sağlık sorunlarının başında hareket kısıtlılığının geldiğini belirtti.

"Teknolojik gelişmeler sağlığı olumsuz etkilememeli"

Teknolojinin gelişmesi ve çalışma hayatında makinelerin işlevinin artması ile birlikte insanlarda hareket kısıtlılığına bağlı sıkıntıların arttığını belirten Fizirem Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Uzmanı hekimlerinden Yılmaz Sarıoğlu, "Giderek nüfus yaşlanıyor. Gerek yaşlılıkta gerekse çalışma hayatında yaşam kalitesini olumsuz etkileyen en önemli nedenlerden biri hareket kısıtlılığına bağlı oluşan rahatsızlıklar oldu. Hareketliliğinin öneminin yanında insanlarımızın elini, belini, ayağını bilinçli kullanmasını öğrenmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde işgücü kaybının önlenmesine büyük önem veriliyor. Ülkemizde de öyle. Bugün omurga, el ve ayak ağrılarına bağlı iş kayıpları yaşam kalitesini olumsuz etkilediği gibi ekonomiye de ciddi zararlar vermeye başladı. Bu nedenle ev hanımından sanayideki ustaya, zeytin çırpan vatandaşımızdan kepçe operatörüne hatta sıva yapan ustaya kadar herkesin azalarını bilinçli kullanması gerekiyor" diyerek çalışanların belli aralıklarla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlarından destek almasını önerdi. - AYDIN