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Güneydoğu Anadolu, Türkiye, Ekonomi

İş gücü istatistikleri (3)

Türkiye'de geçen yıl en yüksek işsizlik oranı, yüzde 22,4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

20.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:42
İş gücü istatistikleri (3)

Türkiye'de geçen yıl en yüksek işsizlik oranı, yüzde 22,4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İş gücü İstatistikleri 2019" sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in, Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 22,4 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge yüzde 8,4 ile Batı Karadeniz olarak belirlendi.

Türkiye'nin 26 bölgeye ayrıldığı istatistiklerde ise işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 30,9 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu. Bunu yüzde 25,9 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesi takip etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 7,6 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" olarak kayıtlara geçti.

En yüksek istihdam oranı yüzde 53 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 51,2 ile "Aydın, Denizli, Muğla" bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı yüzde 30 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde tespit edildi.

İş gücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 59,6 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" oldu. Bunu yüzde 57,5 ile "İstanbul" bölgesi takip etti. En düşük iş gücüne katılma oranı yüzde 43,5 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde görüldü.

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımları

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 54,7 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 1,2 ile "İstanbul" oldu.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 39,5 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 35,4 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova", yüzde 33,9 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payının en düşük bölge ise yüzde 9,7 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 75,3 ile Ankara, en düşük olduğu bölge yüzde 33,2 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 9,2 olarak kaydedildi. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 14,4, ilkokul mezunlarının yüzde 10,9, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların yüzde 16,3, genel lise mezunlarının yüzde 16,1, meslek lisesi mezunlarının yüzde 15,3, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 13,7 olarak belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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