İş Gücü İstatistikleri (3)

Türkiye'de geçen yıl en yüksek işsizlik oranı, yüzde 17 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü İstatistikleri 2017" sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in, Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 17 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük bölge yüzde 3,6 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Türkiye'nin 26 bölgeye ayrıldığı istatistiklerde ise işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 26,9 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesi olarak belirlendi. Bunu yüzde 15,1 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesi takip etti. İşsizlik oranı en düşük bölge ise yüzde 3,6 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesi olarak kayıtlara geçti.

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,4 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gerçekleşti. Bunu yüzde 54,2 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı ise yüzde 28,2 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde kaydedildi.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 59,1 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde görüldü. Bunu yüzde 57,4 ile "İstanbul" bölgesi takip etti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 38,6 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" ve yüzde 46,8 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgelerinde kayıtlara geçti.

En yüksek hizmet Ankara'da

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 54,2 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 1,2 ile "İstanbul" bölgesi oldu.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı en yüksek bölge yüzde 41,8 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 36,8 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" ve yüzde 35,9 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payı en düşük bölge ise yüzde 12,6 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 73,2 ile Ankara, en düşük olduğu bölge ise yüzde 33,2 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak kaydedildi.

Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 5,8 çıktı. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 11,6, ilkokul mezunlarının işsizlik oranı yüzde 8,1, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işsizlik oranı yüzde 12,2, genel lise mezunlarının işsizlik oranı yüzde 13,3, meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı yüzde 11,9, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 12,7 olarak belirlendi.

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