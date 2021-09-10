İş gücü istatistikleri (2)
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İş gücü istatistikleri (2)

İş gücü istatistikleri (2)
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda aylık bazda 125 bin artarak 28 milyon 730 bin kişiye ulaştı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda aylık bazda 125 bin artarak 28 milyon 730 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 45,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 45,1'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü bu ayda, bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 51,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 23,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu ayda geçen yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak yüzde 12,1 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,8 puan artarak yüzde 45,8 'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 266 bin kişi artarak 29 milyon 206 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 681 bin kişi artarak 33 milyon 209 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı ayına göre 4,5 puan azalarak yüzde 29,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,9 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.744

31.4551

32.193

İş gücü (bin kişi)

32.632

22.016

10.616

İstihdam (bin kişi)

28.730

19.641

9.089

Tarım (bin kişi)

4.930

2.860

2.070

Sanayi (bin kişi)

5.948

4.469

1.479

İnşaat (bin kişi)

1.717

1.637

80

Hizmet (bin kişi)

16.135

10.675

5.460

İşsiz (bin kişi)

3.902

2.375

1.527

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

31.112

9.535

21.577

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

51,2

69,8

33

İstihdam oranı (yüzde)

45,1

62,3

28,2

İşsizlik oranı (yüzde)

12

10,8

14,4

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,9

12,1

17,7

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

23,1

19,5

29,9

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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