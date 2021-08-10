İş gücü istatistikleri (2)
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İş gücü istatistikleri (2)

İş gücü istatistikleri (2)
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puan yükselişle yüzde 44,9 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puan yükselişle yüzde 44,9 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,9 puan artışla yüzde 44,9 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,5 puan azalışla yüzde 50,2 oldu. İş gücü haziranda 222 bin kişi azalarak ve 31 milyon 984 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,5'i hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 22,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 10,4'e geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 2,9 puan arttı ve yüzde 45,9 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 51,2 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişilik yükselişle 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

Haziranda sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.659

31.512

32.147

İş gücü (bin kişi)

31.984

21.780

10.204

İstihdam (bin kişi)

28.586

19.824

8.761

Tarım (bin kişi)

4.921

2.904

2.017

Sanayi (bin kişi)

6.239

4.744

1.495

İnşaat (bin kişi)

1.844

1.765

79

Hizmet (bin kişi)

15.583

10.412

5.171

İşsiz (bin kişi)

4.399

1.956

1.443

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

31.675

9.732

21.943

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

50,2

69,131,7

İstihdam oranı (yüzde)

44,9

62,9

27,3

İşsizlik oranı (yüzde)

10,69

14,1

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

12,3

10,1

17,5

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

22,7

20,2

27,7

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(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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