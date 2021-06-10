İş gücü istatistikleri (2)
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İş gücü istatistikleri (2)

İş gücü istatistikleri (2)
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda aylık bazda 193 bin kişi azalışla 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 44,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda aylık bazda 193 bin kişi azalışla 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 44,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 0,4 puan azalışla yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,1 puan artışla yüzde 51,3 oldu. İş gücüne katılan sayısı 83 bin kişi yükseldi ve 32 milyon 567 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,2'si hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 27,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisanda bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 27,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 468 bin kişi artışla 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 987 bin kişi artarak 28 milyon 83 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 3,9 puan arttı ve yüzde 44,2 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,6 puan artarak yüzde 50,8 oldu. İş gücüne katılan sayısı 3 milyon 455 bin kişilik yükselişle 32 milyon 249 bin kişi olarak gerçekleşti.

Nisanda sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 28,4'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 16,4 oldu.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.488

31.434

32.054

İş gücü (bin kişi)

32.567

22.115

10.452

İstihdam (bin kişi)

28.056

19.265

8.791

Tarım (bin kişi)

5.050

2.937

2.113

Sanayi (bin kişi)

5.985

4.532

1.453

İnşaat (bin kişi)

1.809

1.717

92

Hizmet (bin kişi)

15.211

10.080

5.132

İşsiz (bin kişi)

4.511

2.850

1.661

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

30.921

9.319

21.602

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

51,3

70,4

32,6

İstihdam oranı (yüzde)

44,2

61,3

27,4

İşsizlik oranı (yüzde)

13,9

12,9

15,9

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

16,2

14,6

19,7

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

25,6

22,1

32,1

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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