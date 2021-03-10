İş gücü istatistikleri (2)
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İş gücü istatistikleri (2)

10.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:18
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 822 bin kişi arttı ve 27 milyon 706 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 1,2 puan artarak yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı da aylık bazda 1,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6'sı tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 29,1 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 226 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 162 bin kişi artarak 27 milyon 115 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı da geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı 64 bin kişi azalarak 31 milyon 309 bin kişi olarak gerçekleşti.

Ocakta sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, yıllık bazda 3,6 puan azalarak yüzde 28'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 5,1 puan azalarak yüzde 16,8 oldu.

Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi)63.23631.31831.917
İş gücü (bin kişi)31.56721.36010.207
İstihdam (bin kişi)27.70618.9358.771
Tarım (bin kişi) 5.1622.9232.239
Sanayi (bin kişi) 5.8504.4731.377
İnşaat (bin kişi) 1.598 1.517 81
Hizmet (bin kişi) 15.096 10.022 5.074
İşsiz (bin kişi) 3.8612.4261.436
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.6699.95821.710
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 49,968,232
İstihdam oranı (yüzde) 43,860,527,5
İşsizlik oranı (yüzde) 12,211,414,1
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,212,717,7
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,721,930,3
(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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