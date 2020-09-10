İş gücü istatistikleri (2) Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi düşüşle 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı da 4 puan azalışla yüzde 42,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi düşüşle 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı da 4 puan azalışla yüzde 42,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi azaldı ve 26 milyon 531 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4 puan azalarak yüzde 42,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayide 319 bin, inşaatta 91 bin, hizmette 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 55'i hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 4,3 puanlık azalışla yüzde 49 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalışla yüzde 31,3 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 4,3 puan düşerek yüzde 18,9 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik haziranda bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 136 bin kişi artarak 4 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,6 puan artarak yüzde 41,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 431 bin kişilik artışla 26 milyon 36 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan yükselerek yüzde 48,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 567 bin kişi artarak 30 milyon 366 bin kişi olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 36 bin, sanayide 25 bin, inşaatta 141 bin, hizmette 230 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle: