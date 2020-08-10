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İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin düşüşle 25 milyon 858 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 4,7 puanlık azalışla yüzde 41,4 olarak kayıtlara geçti.

İş gücü istatistikleri (2)
10.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:14

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin düşüşle 25 milyon 858 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 4,7 puanlık azalışla yüzde 41,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin kişi azaldı ve 25 milyon 858 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4,7 puan azalarak yüzde 41,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8'i tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 55,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,3 puanlık azalışla yüzde 47,6 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalışla yüzde 29,7 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan düşerek yüzde 17,4 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı mayısta bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 40,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 43 bin kişi gerileyerek 25 milyon 525 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek mayısta yüzde 47,6 oldu. İş gücüne katılan sayısı 32 bin kişi artarak 29 milyon 691 bin kişi olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin, inşaatta 107 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 72 bin, hizmette 174 bin kişi azaldı.

Kamu istihdamı yüzde 4,3 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 62.421 30.867 31.554
İş gücü (bin kişi) 29.684 20.306 9.378
İstihdam (bin kişi) 25.858 17.723 8.134
Tarım (bin kişi) 4.865 2.904 1.961
Sanayi (bin kişi) 5.272 4.013 1.259
İnşaat (bin kişi) 1.342 1.263 78
Hizmet (bin kişi) 14.380 9.543 4.836
İşsiz (bin kişi) 3.826 2.582 1.244
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 32.738 10.562 22.176
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 47,6 65,8 29,7
İstihdam oranı (yüzde) 41,4 57,4 25,8
İşsizlik oranı (yüzde) 12,9 12,7 13,3
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,2 14,6 16,6
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,9 71,9 33,7
İstihdam (yüzde) 45,9 62,6 29,1
İşsizlik oranı (yüzde) 13,2 13,0 13,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,3 14,7 16,7
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,9 22,8 29,1
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 29,1 22,3 36,1
(Bitti)

Kaynak: AA

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