İş gücü istatistikleri (2) Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin düşüşle 25 milyon 614 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 4,9 puanlık azalışla yüzde 41,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin düşüşle 25 milyon 614 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 4,9 puanlık azalışla yüzde 41,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 585 bin kişi azaldı ve 25 milyon 614 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 4,9 puan azalarak yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 5,7 puanlık azalış ile yüzde 47,2 oldu.

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüzde 13,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,6 puan azalarak yüzde 41 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,5 puan azalarak yüzde 47,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 62.320 30.811 31.509 İş gücü (bin kişi) 29.388 20.191 9.197 İstihdam (bin kişi) 25.614 17.631 7.982 Tarım (bin kişi) 4.485 2.731 1.754 Sanayi (bin kişi) 5.344 4.063 1.281 İnşaat (bin kişi) 1.250 1.178 72 Hizmet (bin kişi) 14.535 9.660 4.876 İşsiz (bin kişi) 3.775 2.559 1.215 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 32.932 10.620 22.312 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 47,2 65,5 29,2 İstihdam oranı (yüzde) 41,1 57,2 25,3 İşsizlik oranı (yüzde) 12,8 12,7 13,2 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14,9 14,3 16,2 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,4 71,6 33,1 İstihdam (yüzde) 45,5 62,3 28,6 İşsizlik oranı (yüzde) 13,1 13,0 13,5 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15 14,4 16,3 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,4 22,8 27,4 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 29,1 22,5 36,0

(Bitti)

Kaynak: AA