İş gücü istatistikleri (2) Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 662 bin düşüşle 26 milyon 133 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 3,4 puanlık azalışla yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 662 bin düşüşle 26 milyon 133 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 3,4 puanlık azalışla yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 662 bin kişi azaldı ve 26 milyon 133 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 3,4 puan azalarak yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4'ü tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü martta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 oldu.

Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak yüzde 29,1 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 puan azalarak yüzde 18,6 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan artarak yüzde 13 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 33 bin kişi azalarak 3 milyon 972 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 3 bin kişi azalarak 26 milyon 512 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 49 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 35 bin kişi azalarak 30 milyon 484 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 62.216 30.753 31.463 İş gücü (bin kişi) 30.104 20.632 9.472 İstihdam (bin kişi) 26.133 18.011 8.122 Tarım (bin kişi) 4.280 2.624 1.655 Sanayi (bin kişi) 5.508 4.178 1.330 İnşaat (bin kişi) 1.290 1.225 65 Hizmet (bin kişi) 15.055 9.984 5.072 İşsiz (bin kişi) 3.971 2.621 1.350 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 32.112 10.121 21.991 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 48,4 67,1 30,1 İstihdam oranı (yüzde) 42,0 58,6 25,8 İşsizlik oranı (yüzde) 13,2 12,7 14,3 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,0 14,1 17,1 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,7 73,2 34,1 İstihdam (yüzde) 46,5 63,7 29,2 İşsizlik oranı (yüzde) 13,5 13,0 14,5 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,1 14,2 17,2 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,6 23,2 27,2 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 27,9 20,9 35,0

(Bitti)

Kaynak: AA