İş gücü istatistikleri (2)
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin düşüşle 28 milyon 440 bin kişiye gerilerken, istihdam oranında da düşüş gerçekleşti.
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin düşüşle 28 milyon 440 bin kişiye gerilerken, istihdam oranında da düşüş gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 46,1'e indi.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.
Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,1, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.
İş gücüne katılım oranı düştü
İş gücü, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 53,5'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 72,6'ya gerilerken, kadınlarda ise değişim göstermeyerek 34,9 oldu.
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak yüzde 36'ya yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 23,6 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan düşüşle yüzde 13,9'a geriledi.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 2 bin, hizmet sektöründe 31 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 5 bin kişi azaldı.
Türkiye genelinde eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Nüfus
|61.675
|30.472
|31.203
|İş gücü
|33.006
|22.124
|10.882
|İstihdam
|28.440
|19.446
|8.995
|Tarım
|5.482
|3.008
|2.475
|Tarım dışı
|22.958
|16.438
|6.520
|İşsiz
|4.566
|2.679
|1.887
|İş gücüne dahil olmayanlar
|28.668
|8.347
|20.321
|İş gücüne katılma oranı
|53,5
|72,6
|34,9
|İstihdam oranı
|46,1
|63,8
|28,8
|İşsizlik oranı
|13,8
|12,1
|17,3
|Tarım dışı işsizlik oranı
|16,4
|13,8
|22,3
|15-64 yaş grubu
|
|
|İş gücüne katılma oranı
|59,1
|78,9
|39,3
|İstihdam oranı
|50,8
|69,1
|32,3
|İşsizlik oranı
|14,1
|12,4
|17,7
|Tarım dışı işsizlik oranı
|16,5
|13,8
|22,5
|Genç nüfus (15-24 yaş)
|İşsizlik oranı
|26,1
|22,3
|32,9
|Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı
|28,6
|20,5
|37