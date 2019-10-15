İş gücü istatistikleri (2)

İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin düşüşle 28 milyon 517 bin kişi olurken, istihdam oranı da 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

15.10.2019 10:24
İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin düşüşle 28 milyon 517 bin kişi olurken, istihdam oranı da 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,8'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım ve sanayi sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,8'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 73,2'ye gerilerken, kadınlarda ise 0,2 puanlık artışla yüzde 34,9'a ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak yüzde 36'ya yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 23,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 27 milyon 933 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 45,5 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 129 bin kişi artarak 4 milyon 677 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 14,3'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 67 bin artarken, sanayi sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe 34 bin kişi ve hizmet sektöründe 15 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus

61.507

30.390

 31.117

İş gücü

33.113

22.253

 10.860

İstihdam

28.517

19.470

 9.047

Tarım

 5.644

 3.088

 2.556

Tarım dışı

22.873

16.382

 6.491

İşsiz

 4.596

 2.782

 1.813

İş gücüne dahil olmayanlar

 28.394

 8.138

 20.257

İş gücüne katılma oranı

 53,8

 73,1

 34,9

İstihdam oranı

 46,4

 64,1

 29,1

İşsizlik oranı

 13,9

 12,5

 16,7

Tarım dışı işsizlik oranı

 16,5

 14,3

 21,7

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı

 59,5

 79,5

 39,3

İstihdam oranı

 51

 69,4

 32,6

İşsizlik oranı

 14,2

 12,7

 17

Tarım dışı işsizlik oranı

 16,6

 14,3

 21,8

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı

 27,1

 23,6

 33,3

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı

 29,4

 21,7

 37,2

(Bitti)

Kaynak: AA
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