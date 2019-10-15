İş gücü istatistikleri (2)

15.10.2019 10:24

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin düşüşle 28 milyon 517 bin kişi olurken, istihdam oranı da 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,8'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım ve sanayi sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,8'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 73,2'ye gerilerken, kadınlarda ise 0,2 puanlık artışla yüzde 34,9'a ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak yüzde 36'ya yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 23,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 27 milyon 933 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 45,5 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 129 bin kişi artarak 4 milyon 677 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 14,3'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 67 bin artarken, sanayi sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe 34 bin kişi ve hizmet sektöründe 15 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 61.507 30.390 31.117 İş gücü 33.113 22.253 10.860 İstihdam 28.517 19.470 9.047 Tarım 5.644 3.088 2.556 Tarım dışı 22.873 16.382 6.491 İşsiz 4.596 2.782 1.813 İş gücüne dahil olmayanlar 28.394 8.138 20.257 İş gücüne katılma oranı 53,8 73,1 34,9 İstihdam oranı 46,4 64,1 29,1 İşsizlik oranı 13,9 12,5 16,7 Tarım dışı işsizlik oranı 16,5 14,3 21,7 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 59,5 79,5 39,3 İstihdam oranı 51 69,4 32,6 İşsizlik oranı 14,2 12,7 17 Tarım dışı işsizlik oranı 16,6 14,3 21,8 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 27,1 23,6 33,3 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 29,4 21,7 37,2

Kaynak: AA

(Bitti)