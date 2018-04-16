İş Gücü İstatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artışla yüzde 46,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artışla yüzde 46,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaatın payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün, istihdam edilenler içindeki payında ise değişim olmadı.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, ocakta 2017'nin aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,2'yi buldu.

Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 32,5 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 28 bin kişi artarak 28 milyon 937 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi azalarak 3 milyon 163 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 53,2 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 50 bin kişi, hizmet sektöründe 4 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 53 bin, inşaat sektöründe 29 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Ocak 2018'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 60.360 29.893 30.467 İş gücü 31.483 21.328 10.110 İstihdam 28.029 19.277 8.752 Tarım 4.963 2.848 2.115 Tarım dışı 23.066 16.429 6.637 İşsiz 3.409 2. 051 1.357 İş gücüne dahil olmayanlar 28.922 8.565 20.357 İş gücüne katılma oranı 52,1 71,3 33,2 İstihdam oranı 46,4 64,5 28,7 İşsizlik oranı 10,8 9,6 13,4 Tarım dışı işsizlik oranı 12,7 10,9 16,9 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 57,2 77 37,2 İstihdam oranı 50,9 69,4 32,1 İşsizlik oranı 11,1 9,8 13,7 Tarım dışı işsizlik oranı 12,8 10,9 17 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 19,9 17,4 24,5

(Bitti)