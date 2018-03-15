İş Gücü İstatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, 2017 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı da 1,8 puan artışla yüzde 46,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin arttı ve 28 milyon 288 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 1,8 puan yükselerek yüzde 46,9 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 55'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Aralıkta bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan arttı.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, aralıkta, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 71,7, kadınlarda 1,3 puanlık artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti.

Aralık 2017'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, aralıkta bir önceki aya göre 137 bin kişilik artışla 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 48 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, önceki aya göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 9,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 36 bin, sanayi ve inşaat sektörlerinde 44 bin ve hizmet sektöründe 13 bin kişi arttı. Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus (bin kişi) 60.295 29.863 30.433 İş gücü (bin kişi) 31.579 21.398 10.180 İstihdam (bin kişi) 28.288 19.445 8.843 Tarım (bin kişi) 5.170 2.903 2.266 Tarım dışı (bin kişi) 23.118 16.541 6.577 İşsiz (bin kişi) 3.291 1.954 1.337 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 28.716 8.464 20.252 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,4 71,7 33,5 İstihdam oranı (yüzde) 46,9 65,1 29,1 İşsizlik oranı (yüzde) 10,4 9,1 13,1 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,3 10,4 16,8 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 57,5 77,4 37,5 İstihdam (yüzde) 51,4 70,2 32,5 İşsizlik oranı (yüzde) 10,6 9,3 13,4 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,4 10,4 16,9 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 19,2 16,5 24,1 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 23,1 14 32,5

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