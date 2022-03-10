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İş gücü istatistikleri (1)

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2022'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2022'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 859 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 21,6 oldu.

İşsizlik oranı 2020 ve 2021 yılı verilerinde bazı aylarda revizyona gidildi.

TÜİK'in daha önce yayımladığı duyuruya istinaden, çeyreklik ve yıllık haber bültenlerinde daha detaylı olarak verilen ve verilmeye devam edilecek olan sektöre ilişkin iş gücü göstergeleri Ocak 2022 Haber Bülteni'nden itibaren aylık olarak yayımlanmayacak.

TÜİK verilerine göre, 2018-2022 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20182019202020212022
Ocak9,813,513,112,811,4
Şubat1013,912,613,2

Mart1013,912,913

Nisan10,213,713,613,8

Mayıs10,613,713,513,3

Haziran10,713,713,310,6

Temmuz10,813,914,111,2

Ağustos11,21412,711,6

Eylül11,514,112,711,4

Ekim11,613,513,111,2

Kasım12,213,2

13,111,3

Aralık12,713,412,911,4

(Sürecek)

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Haberler

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