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İş gücü istatistikleri (1)

İş gücü istatistikleri (1)
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 777 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2017-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20172018201920202021
Ocak129,813,513,112,7
Şubat11,91013,912,813,2
Mart11,91013,913,113
Nisan11,610,213,713,313,4
Mayıs11,110,613,713,212,6
Haziran1110,713,713,310,6
Temmuz10,610,813,914,411,8
Ağustos10,511,2141311,8
Eylül10,311,514,112,811,5
Ekim10,311,613,513,111,2
Kasım10,112,213,41311,2
Aralık9,912,713,412,7

Yıllık10,91213,713,1

(Sürecek)

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri

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