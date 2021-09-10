İş gücü istatistikleri (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş gücü istatistikleri (1)

İş gücü istatistikleri (1)
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puanlık artışla yüzde 12'ye yükseldi.

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puanlık artışla yüzde 12'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 902 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,4 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2017-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20172018201920202021
Ocak129,813,513,112,7
Şubat11,91013,912,713,2
Mart11,91013,913,113
Nisan11,610,213,713,413,5
Mayıs11,110,613,613,212,7
Haziran1110,713,713,310,6
Temmuz10,610,813,914,412
Ağustos10,511,214,113,1

Eylül10,311,514,112,7

Ekim10,311,613,412,9

Kasım10,112,213,313

Aralık9,912,813,312,7

Yıllık10,91213,713,2

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Ece Üner Münir Özkul Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Lionel Messi Okay Yokuşlu Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş gücü istatistikleri (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:34:56. #1.14#

title