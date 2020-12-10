İş gücü istatistikleri (1)
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İş gücü istatistikleri (1)

10.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:16
İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011201220132014201520162017 201820192020
Ocak11,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,713,8
Şubat10,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6
Mart10,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2
Nisan9,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6 13 12,8
Mayıs8,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7 12,8 12,9
Haziran8,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 13 13,4
Temmuz8,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8 13,9 13,4
Ağustos8,58910,110,1 11,3 10,6 11,1 14 13,2
Eylül8,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4 13,8 12,7
Ekim8,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6 13,4

Kasım8,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3 13,3

Aralık99,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5 13,7

Yıllık9,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11 13,7

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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