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İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 12,8'e geriledi.

İş gücü istatistikleri (1)
10.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:15

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 12,8'e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2 puan düşerek yüzde 12,8 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 14,9 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan artarak yüzde 24,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,2 puan azalışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011201220132014201520162017 201820192020
Ocak11,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,713,8
Şubat10,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6
Mart10,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2
Nisan9,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6 13 12,8
Mayıs8,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7 12,8
Haziran8,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 13
Temmuz8,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8 13,9
Ağustos8,58910,110,1 11,3 10,6 11,1 14
Eylül8,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4 13,8
Ekim8,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6 13,4
Kasım8,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3 13,3
Aralık99,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5 13,7
Yıllık9,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11 13,7

(Sürecek)

Kaynak: AA

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