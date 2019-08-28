İş gücü girdi endeksleri azaldı

28.08.2019 10:28

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,3 artarken, inşaatta yüzde 7,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Çalışılan saat endeksi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,2 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,6, inşaat sektöründe yüzde 32,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 düştü. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 geriledi.

Brüt ücret-maaş endeksi

Brüt ücret-maaş endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 arttı. Endeks, sanayide yüzde 19,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,2 artış gösterirken, inşaatta ise yüzde 7,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 4,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalış belirlendi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 30 artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 27,7, inşaat sektöründe yüzde 36,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,3 yükseldi.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 30,3 arttı

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 artarken sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 28,3, inşaat sektöründe yüzde 36,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,4 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 24,7, inşaat sektöründe yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 26,4 artış olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 artarken sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,6 artış hesaplandı.

Kaynak: AA