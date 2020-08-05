İş görüşmesine çağırıp paralarını çaldı Bursa'da, iş vaadiyle görüştüğü 5 kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, iş vaadiyle görüştüğü 5 kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın iş görüşmesine çağırdığı gündelik işçilerin paralarını cep telefonlarını çaldığı iddia edilen Z.K.(39) isimli şahsı takibe aldı. Mağdur işçilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan ekipler Z.K.'nın iş vaadiyle aracına aldığı gündelik işçileri inşaat halindeki sitelere götürdüğünü, burada temizlik işi varmış gibi oyalayıp "şarjım bitti", "ev sahibine telefon etmem gerekiyor" bahanesiyle telefonlarını aldığını, bazende "sen işe başla, eşyaların arabada kalabilir" diyerek kandırdığı işçilerin çanta ve cüzdanlarını çaldığını tespit etti. Zanlı Hırsızlık Büro ekiplerinin özverili çalışması neticesinde bir inşaata işçi getirdiği sırada yakalandı.

Zanlının, ev taşıma temizlik gibi günlük yapılan işler için yanına çağırdığı 5 ayrı kişinin çeşitli bahanelerle telefon ve paralarını alarak kaçtığı iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İHA