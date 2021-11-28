İş gezisi sayesinde Türkiye-Özbekistan arasında lezzet köprüsü kurdu

KONYA (AA) - Konya'da ekmek üreten bir fırıncının daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbek fırıncılar, kent halkına geleneksel lezzetlerini ikram ederek tanıtıyor.

Meram ilçesinde ekşi mayalı Trabzon usulü ekmek yapan Seyit Doygun, fırın makinalarını araştırmak için Özbekistan'a gerçekleştirdiği gezide tanıştığı meslektaşı Şükrullah Fayzullaev'i, Özbek lezzetlerini tanıtmak için Konya'ya davet etti.

Ekibiyle birlikte kente gelen Fayzullaev, Doygun'un fırınında ürettiği ülkesine özgü ekmek, pasta ve böreklerini gelen müşterilere ikram ediyor. İkramları tadanlar, beğenilerini dile getiriyor.

"Lezzet alışverişlerini sürdüreceğiz"

Doygun, AA muhabirine, Özbekistan'la başlattıkları lezzet etkileşimini diğer Türk cumhuriyetleriyle genişletmeyi istediklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri "Özbekistan Günleri" sayesinde kültürel etkileşim sağladıklarını kaydeden Doygun, "Bundan sonra inşallah geleneksel olarak her sene bu lezzet alışverişlerini sürdüreceğiz. Bu işe diğer Türk cumhuriyetlerini de eklemek istiyoruz. Özbekistan'ın yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistanlı fırıncılarla da özel günler yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu etkileşim sayesinde kültürleri benzeşen Türk cumhuriyetleriyle daha da yakınlaştıklarını ifade eden Doygun, kendilerinin de gidip Anadolu lezzetlerini tanıtacaklarını dile getirdi.

"Ürünlerimiz Türk halkına çok tatlı geldi"

Özbek fırıncı Şükrullah Fayzullaev de ürettikleri pasta, börek ve ekmeklerin kent halkı tarafından beğeniyle tüketildiğini ve bundan çok mutlu olduklarını aktardı.

Fayzullaev, şöyle konuştu:

"Özbek ekmeklerimiz, tatlılarımızı Türk halkına tattırıp onların fikirlerini almak istedik. Bir haftadır buradayız. Gelen müşterilerimize ikram yapıyoruz, fikirlerini alıyoruz. Burada üretilen ürünleri de inceleyip Özbekistan'da üretmek istiyoruz. Özbekistan ve Türkiye halkı birbirine çok benziyor. Ürünlerimiz Türk halkına çok tatlı geldi. Biz de Türk tatlılarını çok seviyoruz. Zaten medeniyetlerimiz birbirine çok yakın. İnşallah Türk halkıyla bu lezzetlerimiz konusunda etkileşimimiz daha da artacak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

Fırında alışveriş yapan Abidin İliş ise farklı lezzetleri tattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Tatlı ve kıymalı çeşitlerini nefis buldum. İlginç ve güzel bir deneyim oldu." dedi.