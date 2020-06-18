İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "Cumhurbaşkanımız sosyal diyaloğa verdiği önemi bir kez daha...
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İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "Cumhurbaşkanımız sosyal diyaloğa verdiği önemi bir kez daha...

İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve diğer konfederasyon başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız sosyal diyaloğa verdiği önemi bir kez daha göstermiştir" dedi.

İŞ Genel Başkanvekili Yıldız:
18.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:44

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve diğer konfederasyon başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız sosyal diyaloğa verdiği önemi bir kez daha göstermiştir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Dr. Osman Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla ikili, ardından Hazine ve Maliye Bakanımız ile dört konfederasyon başkanının katılımıyla yapılan toplantıların ardından dün de Sayın Bakan ve konfederasyon başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiştir. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gündemde yer alan kıdem tazminatı bağlamında yapılmak istenilen değişikliklerin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin konfederasyonumuz HAK-İŞ'in görüş, problem ve önerilerini dile getirmiştir. Arslan, yapılmak istenilen değişiklikle ilgili bakanlarımızla yapılan toplantılarda ortaya koyduğumuz temel ilke ve görüşlerimizi Cumhurbaşkanımıza da sunma fırsatı bulmuştur. Görüşmede, Cumhurbaşkanımızın sosyal diyaloğa verdiği önem memnuniyetle görülmüştür. Arslan, kıdem tazminatı konusunda işçilerin beklentileri, haklar, süreç gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, konfederasyonumuz HAK-İŞ'in görüşleri, sorunlar ve yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafların süreçlere katılımını sağlaması ve ortaklaştırma arayışlarına her zaman olduğu gibi değer verdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduk. Bu çerçevede sosyal taraflar arasındaki diyaloğun her zaman güçlü olmasını arzu eden HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bundan sonra da diyaloğun güçlendirilerek artırılacağını belirtmek istiyoruz. Ayrıca Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Türkiye'nin Covid-19 salgını ile mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletti. Arslan, Türkiye'nin salgınla mücadelede model olduğunu, dünyanın Türkiye'nin salgınla mücadelesini gıptayla izlediğini belirterek, Türkiye'nin dünya genelinde 100'den fazla ülkeye yaptığı yardımlarla dünyanın takdirini topladığını söyledi. Arslan, çalışma hayatında da toplumu kapsayıcı politikaların hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini, toplumun rahatlatılarak, rahat geçiş ve normalleşme süreci sağlanmaya çalışıldığına dikkat çekerek, bu çalışmalardaki başarılı liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade etti. Eksikliklerin ve yeni politikaların devam etmesine ilişkin beklenti ve önerilerini dile getirdi. Genel Başkanımız Arslan, HAK-İŞ'in Türkiye'nin yeniden IMF kapılarına götürülme çabalarına karşı olduğunu belirterek, daha önce IMF dosyasını kapatan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin IMF'den borçlanmama konusundaki kararlılığı dolayısıyla bir kez daha teşekkür etti. Arslan, Türkiye'nin yurt içinde ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere komşu ülkelerde bütün terör unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi büyük bir gururla takip ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bütün dünyaya yardımlarla, imarlarla, sağlık ve altyapı yardımlarıyla yürüttüğü başarılı liderlik dolayısıyla tebrik etti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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