İş garantisiyle turizm eğitimi alan öğrenciler geleceğe güvenle hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde turizm alanında eğitim gören öğrenciler imzalanan protokol kapsamında iş garantisiyle geleceğe hazırlanıyor.

Okulda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü ile burslu eğitim görme imkanına kavuşan öğrenciler, mezun olduktan sonra turizm sektöründe istihdam ediliyor.

Okulun atölyesi ve laboratuvarında uygulamalı eğitim gören öğrenciler, belirlenen otellerde 6 ay beceri eğitimine gidiyor.

Öğrenciler okul bursunun yanı sıra otelden de staj gördükleri süreçte maaş alıyor.

"Ara eleman değil aranan eleman konumuna geliyorlar"

Okul müdürü Şahabettin Olğaç, AA muhabirine, 4 yıl önce açılan okullarının istihdam garantisi de sağlanmasıyla büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bakanlıklar arasında yapılan protokolün ardından okul olarak da Antalya'daki bir turizm şirketiyle protokol imzaladıklarını ifade eden Olğaç, "Bu protokol ile öğrencilerimize okul döneminde burs alma, mezun olduktan sonra iş garantisi ve 6 aylık staj yapma imkanı sağlandı. Okulumuz protokol kapsamında iş garantisi sağlıyor, istihdam garantisi veriyor." dedi.

Okulda öğrencilere İngilizce, Rusça ve Almanca eğitim verdiklerini anlatan Olğaç, bu eğitimlerin öğrencilere geleceklerini kazanma adına fırsat sağladığını dile getirdi.

Olğaç, okulda yabancı dil laboratuvarı, konaklama ve seyahat hizmetleri, servis, satranç ve zeka oyunları ile tasarım ve beceri atölyeleri gibi önemli imkanlar sunulduğunu aktararak, "Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim açısından ihtiyaç duyduğu her türlü fiziksel ortam mevcut. Stajlarını tamamlama adına otellere gönderdiğimiz öğrenciler uygulama mutfağında aldığı eğitimle tam donanımlı bir personel oluyor. Staj sırasında da eksikliklerini tamamlayarak ara eleman değil de aranan eleman konumuna geliyorlar." diye konuştu.

"Bu bölümlerimiz iş imkanı garantisi sunuyor"

Okulun öğretmenlerinden Öznur Çakmak, öğrenciler için uygulama alanlarının olduğunu belirtti.

Okulun öğrencilere her türlü imkanı sunduğunu ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Okulumuzun otel odasında öğrencilerimizin bir otelde karşılaşacakları her şey mevcut. Yani bir oda nasıl hazırlanır, misafir nasıl karşılanır, banyo nasıl hazırlanır, temizlik nasıl yapılır gibi birçok şeyi öğreniyorlar. Okulun 10, 11 ve 12. sınıfları protokol kapsamında burstan yararlanabiliyor. Her yıl da Antalya'da staj imkanı sağlanıyor. Üniversite okumayıp mezun olduktan sonra çalışmak istediklerinde bu bölümlerimiz iş imkanı garantisi sunuyor."

Çakmak, okulun yiyecek ve içecek hizmetleri alanında da öğrencilerin mutfakta yemek yapma ve bu yemeği servis etme gibi konularda uygulamalı eğitim gördüğünü dile getirerek, derslerin çok eğlenceli geçtiğini aktardı.

Öğrencilerin burs ve iş garantisi nedeniyle gelecek kaygısı yaşamadığına işaret ederen Çakmak, "Tabii üniversite okumaları durumunda onları bir üst seviyeye taşıyacaklar. Öğrencilerimiz buradan mezun olduklarında yurt içinde ve yurt dışında eksiklikleri olmuyor. Tam donanımlı kalifiye eleman yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mezun olduktan sonra iş sahibi oluyoruz"

Öğrencilerden Muhammet Emir Işık, bu yıl Antalya'daki lüks bir otelde 5 ay staj gördüğünü belirtti.

Işık, "Okulda Rusça, İngilizce ve Almanca öğreniyoruz. Eğitim görürken burs alıyor, mezun olduktan sonra da iş sahibi oluyoruz. Çok avantajımız var." şeklinde konuştu.

Berfin Kayar da okulda uygulamalı dersler sayesinde birçok avantaj elde ettiklerini dile getirerek, "Bütün dersleri görüyoruz ve staj yapıyoruz. Antalya'da çalışma avantajımız birçok insana göre daha fazla. Burada deneyim kazanıyoruz." dedi.

Müzeyyen Tepe ise aldıkları eğitim sayesinde burs ve iş imkanına kavuştuklarını aktararak, bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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