İş garantili kurs ile tarımsal istihdama destek

Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yatırımcı şirket arasında üretimin arttırılması ve yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanması amacıyla iş garantili kurs protokolü imzalandı.

Karakurt jeotermal bölgesine kurulan 130 dönümü kullanıma hazır, ilerleyen dönemde toplamda 470 dönümlük alanda sürdürülecek serada verilecek eğitimlerin ardından 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, senato salonunda, Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve yatırımcı seracılık şirketi arasında gerçekleştirilen Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği konusunda işbirliği yöntemi ile yüzde 50 İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları Tip İşbirliği protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite seçilmesiyle jeotermal alanda yapılan yatırımlar da artmaya başladığını anımsattı.

Karakurt bölgesinde 470 dönümlük bir arazinin sera projesi için tahsis edildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu kurs, vatandaşlarımızı serada çalışmaya hazır hale getirecek niteliktedir. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, serada istihdam edilecekler. Karakurt mevkinde ilk aşamada 130 dönümlük hazır kullanım alanında, ilerleyen dönemde ise toplamda 470 dönümlük serada toplam da 500 kişiye istihdam sağlanmış olacak. Günümüzde istihdam hem şehrimizin hem ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu nedenle, istihdam oluşturacak her türlü çalışmanın destekçisiyiz."

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise seracılık, jeotermal ve tarım alanında pilot olarak seçilmelerinin ardından, kentin ve bölgenin gelişmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını aktardı.

Üniversitenin bilgi ve becerilerini kullanıp, akademik çalışmalarda destek olarak daha fazla yatırımcıyı Kırşehir'e çekmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, "Sera alanında jeotermalin daha fazla kullanılmasını amaçlıyoruz. Proje kapsamında, üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından verilecek teorik eğitimin ardından, Karakurt bölgesinde yer alan özel işletme sera firmasında kursiyerlere pratik uygulama eğitimi verilecek. Yapılan tüm bu çalışmalar ile özel firmanın ev sahipliğinde 500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak." sözlerini kullandı.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ise bu projenin ilk etapta 100 kişiye iş imkanı sağlayacağını ve 58 gün sürecek olan bir eğitimle, kursiyerlerin alacakları sertifikayla mesleki yeterliliğe sahip olacaklarını, kendilerine bir çok serada iş bulma imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

Yatırımcı şirket yönetim kurulu başkanı Serdar Eygün ise yer tahsisi ve projenin gerçekleşmesi ile istihdam konusunda destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

İş birliği protokolünün ardından Vali Akın ve beraberindeki heyet Karakurt'ta bulunan sera alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar.

Kaynak: AA