İş elbisesi üretimini durdurdu, günde 15 bin maske üretiyor KAHRAMANMARAŞ'ta, iş elbiseleri üreticisi Fatih Bilici, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanması üzerine üretim bantlarını maskeye çevirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, iş elbiseleri üreticisi Fatih Bilici, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanması üzerine üretim bantlarını maskeye çevirdi. Günde 15 bin maske üretimi yapan Bilici, tek kullanımlık maskeyi 90 kuruşa, yıkanabilir maskeyi de 3,5 liraya satmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında artış yaşandı. Kahramanmaraş'ta yıllardır iş elbiseleri üretimi yapan Fatih Bilici ise 'fırsatçılar' yüzünden iş elbisesi üretimini durdurdu. İşletmede penye ve dokuma olmak üzere iki üretim bandı olduğunu belirten Bilici, salgın nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden olan maske talebine karşılık vermek için iş elbisesi üretimini durdurup, maske üretimine başladığını söyledi. İki bantta günlük 15 bin maske ürettiklerini ve tek kullanımlık maskeyi 90 kuruşa, yıkanabilir maskeyi de 3,5 liraya sattıklarını söyleyen Bilici, "Türkiye'deki en uygun fiyat" dedi.

Piyasadaki tekeli kırabilme adına maske üretmeye başladıklarını kaydeden Fatih Bilici, şöyle devam etti: "Özellikle kamu kurumlarımızda doğan ihtiyacı karşılayabilmek için bu yola girdik ve burada da 90 kuruş gibi iyi bir fiyat yakaladık. Bunun sürekliliğini hammaddenin yoğunluğuna göre devam ettirmeye çalışacağız. Stoktaki hammaddeleri tüketene kadar 90 kuruştan satmaya devam edeceğiz. Hammadde ihtiyacını karşılamak için alternatif planlarla ürün fiyatını sabit tutup söz verdiğimiz gibi memlekete hala 90 kuruştan vermeye çalışacağız. Elimizdeki hammadde bize yaklaşık 100-150 bin kadar maske verecektir. Fakat biz üretime devam edeceğiz. İnşallah hammaddede uygun temin yoluna gittiğimiz taktirde fiyatımızı da sabit tutmayı düşünüyoruz."'ARACIYA ÜRÜN VERMİYORUZ'Maskeleri direkt olarak vatandaşlara ve kamu kurum ile fabrikalara sattıklarını kaydeden Bilici, fiyatın çok düşük olması nedeniyle sipariş vermek isteyen kişi ve kurumların olduğunu söyledi. Ancak üretim kapasitesinin Kahramanmaraş'taki talebe cevap verebildiğini ifade eden Bilici, "Yıkanabilir çift kat anti bakteriyel maskeyi 3,5 liraya satıyoruz. Bunu internet üzerinden almaya kalkarsanız 45- 50 liralık bir maske. Diğeri de tek kullanımlık maske, onda da fiyatımız 90 kuruş. Ama burada kesinlikle aracıya ürün vermiyoruz, prim vermiyoruz. Direkt tüketen fabrikalarımıza, belediyelerimize ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza veriyoruz" dedi.'90 KURUŞLUK MASKELERİ 2 LİRADAN ALMAK İSTEYENLER VAR'Elindeki hammaddenin tükenmek üzere olduğunu, bu nedenle ucuz maske satmak için uygun hammadde arayışına girdiğini ifade eden Fatih Bilici, tek kullanımlık maskelerin paketlerinde 50 tane olduğunu söyledi. Bilici, şöyle devam etti:

"Bizim paketler 45 liraya geliyor, piyasada da 150 ile 200 lira arasında fiyatlar var ve 'mal yok' deniliyor. İnşallah kurumlarımıza, vatandaşımıza 'yok' demeyeceğiz. Bunun yanında bana 'piyasayı düşürme' diyenler de oluyor. Bana ulaşarak 90 kuruş dediğimiz ürüne 2 lira vermeyi teklif edenler oldu. Günlük üretimin tamamını alacağını beyan eden firmalar çıktı. Fakat biz bu ürünü onlara bu paradan vermektense, milli hassasiyetler nedeniyle 'biz 90 kuruştan direkt tüketiciye ve kurumlarımıza verelim' dedik. Çünkü aynı gemideyiz, birlikte yol alıyoruz. Bu süreç atlatılır ama yarın herkes yaptığıyla kalır. Benim firmama yakışanın, bu ürünü maliyetine satmak olduğunu düşünerek bu yolda yürümeye devam edeceğim."

Kaynak: DHA