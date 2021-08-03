İş dünyasının nabzı Maestro Liderlik Konferansı'nda atacak

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda iz bırakmış maestro liderlerinin yer alacağı Maestro Liderlik Konferansı, 22-23 Eylül 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek. Ana konu başlığı "Yeni Normalde Değer Yaratmak" olarak belirlenen Maestro Liderlik Konferansı'nda; ilham veren hikayeler, deneyimler, yenilikler, farklı bakış açıları, networking imkanı, son araştırmalar ve daha fazlası katılımcılarla buluşacak.

Global Turizm ve The Coaching Company tarafından ortak olarak organize edilen konferansta, Türkiye'nin önde gelen CEO ve Genel Müdürleri tecrübelerini aktaracak ve Covid-19 nedeniyle yaşanan küresel dönüşümde şirketlerin ve bireylerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini katılımcılarla paylaşacak.

KATILIMCILARIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK

C-level yöneticiler, yönetim departmanları, kurumsal iletişim departmanları, e-ticaret ve dijital odaklı departmanlar, pazarlama ve markalaşma yöneticiler, satış uzmanları, KOBİ'ler, startup'lar, girişimciler, stratejistler, pazar araştırmacıları, analistler, iş danışmanları ve basın mensuplarını ağırlayacak konferans, katılımcıların sadece bireysel anlamda değil network anlamında da gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

NACİ DEMİRAL: KONFERANS, TÜRKİYE'NİN MAESTRO LİDERLERİNİ AĞIRLAYACAK

Naci Demiral: "Maestro Liderlik Konferansı, Türkiye'nin maestro liderlerini ağırlayacak"

Konferansla ilgili bilgi veren Konferans Başkanı Naci Demiral, MCC: "Zor bir dönemden geçtik, geçiyoruz ve yeni normale adapte olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte oluşan farkındalıklarımız, değişimlerimiz, dönüşümlerimiz ile günlük yaşamımız ve iş hayatımız yeniden şekilleniyor. Biliyoruz ki, böylesi bilinmeyeni çok olan bir dönemde etki alanımızdaki sistemlere bir maestro yaklaşımıyla dokunarak geleceği şekillendirmek mümkün. Türkiye'nin maestro liderlerini ağırlayacak Maestro Liderlik Konferansı, pandemi nedeniyle yaşanan dönüşümde hem şirketlere hem de bireylere nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda önemli ipuçları sunacak" dedi.

Tüm katılımcılara katılım belgesinin verileceği Maestro Liderlik Konferansı'na kayıt ve daha fazlasıyla ilgili detaylara www.maestrocon.org web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.