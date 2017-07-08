İş Dünyasını, Best Western Premier Sakarya Ağırladı!

6 Temmuz'da Türkiye'nin ve Sakarya'nın önde gelen firmalarının yer aldığı akşam yemeği ile başlayan program 7 Temmuz'daki Zirve oturumu ile devam etti.

Sakarya'nın tek uluslararası 5 yıldızlı oteli BW Premier' de gerçekleşen zirveye Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, CHP Eski İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Meclis Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, TÜMSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Ölmez, SAMİB Başkanı Günay Güneş, Sakarya ihracatına çok önemli katkılar veren firmaların temsilcileri ile SATSO meclis ve meslek komite üyeleri katıldı.

Sakarya Ekonomi Zirvesi'nde ayrıca Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü ve CNN Türk Parametre Yorumcusu Sefer Levent, Fortune Türkiye Direktörü ve CNN Türk Parametre Yorumcusu Cüneyt Toros, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Uğur Gürses ve Anadolubank Hazine Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Recep Atakan konuşmacı olarak yer aldı.

Best Western Premier Sakarya Genel Müdürü Mehmet Yüce, ilimiz ve otelimiz için önemli olan bu organizasyona kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Her geçen gün yeniliğe ihtiyaç duyulan iş dünyasının taleplerini biliyor ve buna göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz dedi. Yüce, Sakarya Ekonomi Zirvesi için otelimizi tercih eden Hürriyet gazetesi ve Satso yönetimine teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.

