İş Dünyasından Yerlileştirme Önerisi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, cari açık yaratan ve döviz kaybına neden olan ürünlerin yerlilik oranlarının arttırılması önerisinde bulundu.

Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda açıkladığı yeni yerlileştirme stratejisinin ve firmalara verilen proje bazlı teşviklerin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Proje bazlı teşvik sisteminin sadece büyük firmalarla sınırlı kalmamasını, KOBİ'lere de yaygınlaştırılması gerektiğini aktaran Kızıltan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerlileştirme derken, 'ithalatı tamamen keselim ve her şeyi kendimiz üretelim' gibi dünya ekonomisinin ve karlılık gerçeğinin dışına çıkalım demiyoruz. Dünyada arz fazlası olan ve ucuz olan bir şeyi ille de burada yapalım gibi mantıksız bir yerleştirmeden bahsetmiyoruz. Önemli olan cari açık yaratan, döviz kaybına neden olan ürünlerin yerlilik oranını arttırmaktır. Ülkemizde daha kaliteli ve ucuza üretebildiğimiz ürünlere milyonlarca dolar veya avro döviz harcayarak, yurt dışına zenginliğimizi aktarmanın bir mantığı olamaz. Bu noktada, özellikle orta ve yüksek teknolojili ürünlerin yerlilik payının arttırılması temel hedef olmalıdır. KOBİ'ler bu işe böylesi bir teşvikle motive edilmelidir. KOBİ'lere görev verilmelidir. KOBİ'ler işin içine çekilmelidir. İstihdam elbette çok önemli ama sadece istidam odaklı bir gelişme mantığı yetmiyor. Mutlaka üretimde teknoloji düzeyimiz odak noktası yapılmalıdır."

Kızıltan, ithal ara girdiyi azaltma hedefinde olduklarını bildirerek, teknolojinin göz önünde tutulup, Türkiye kaynaklarının boşa harcanmamasını gerektiğini sözlerine ekledi.