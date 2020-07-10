İş dünyasından "vergileri 2021'e erteleyin" beklentisi İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, iş dünyasının pandemi döneminden önce 3 ay ardından da 6 aya çıkararak ödemelerin ertelendiği sigorta primi, KDV ve stopaj ödemelerinin 2021 yılına ötelenmesini beklediğini söyledi.

Covid-19 salgınından dolayı üretimin azaldığına dikkat çeken Küçükkurt, işletmelerin ve sanayicilerin nefes alması için devlete yapılan ödemelerin ertelenmesinin hayati önem taşıdığını kaydederek, "İş dünyası, esnaf ve KOBİ'lere can suyu olacak bu ertelemeyi hükümetin yapacağını umuyor ve beklliyoruz" dedi.

"Hükümetimizden yeni bir erteleme bekliyoruz"

Covid-19 salgınından dolayı işletmelerin sıkıntıya düştüğüne dikkat çeken İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Nisan-Haziran döneminde ödemelerin hükümet tarafından önce 3 ay ardından da 6 ay ötelenmesinin çok yerinde bir karar olduğunun altını çizerek, "Geldiğimiz bu süreçte pandeminin halen sürüyor olmasının da etkisiyle bu karar ne yazık ki yeterli olmadı. İşletmeler, sanayiciler pandemi döneminde işlerini kapatmak yada küçültmek zorunda kaldılar. Haziran ayında yeniden normalleşme sürecine girdik ancak, iş dünyasının kısa sürede kendisini toparlaması mümkün görünmüyor. O nedenle Ekim ve Aralık dönemine ötelenen sigorta primi, KDV ve stopaj ödemeleri 2021 yılına ertelenmesinin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu erteleme yapılırsa pandemi sonrası üretim faaliyetleri daha etkili devam eder ve istihdam kaybı da yaşanmaz. İşletmelerin ayakta kalabilmesi için devletin bugüne kadar attığı olumlu adımları sürdürmesini diliyor ve bekliyoruz. Pandemi döneminde önemli kararlara imza atarak iş dünyasını rahatlatan Hükümetimizden yeni bir erteleme daha bekliyoruz" dedi.

"Pandemi sürecinin etkileri sürüyor"

Birçok işletmenin pandemi döneminde kapanmak zorunda kaldığını, birçok işyeri sahibi ve sanayicinin de işçi maliyeti, sigorta primi, vergi ve diğer zorunlu ödemelerini karşılayamaz duruma geldiğinin altını çizen Küçükkurt, "Sigorta primi, KDV ve Stopaj ödemeleri ertelenirse iflas ile karşı karşıya kalan birçok işletme ve sanayiciyi kurtarmış olacağız. Bu da istihdamı korumak demek. Sanayicilerimiz ve işletmelerimiz ekonomik olarak desteklenmeye devam edilerek pandemi sürecinin ekonomik etkileri hafifletilebilir. Bu nedenle hükümetimizin bu konuda en doğru kararı alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler