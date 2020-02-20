İş dünyasından korona uyarısı

20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:20

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Çin'deki korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan hammade tedariği sorunuyla ilgili bir mesaj yayımladı.



ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgınının özellikle sanayiciler olmak üzere birçok üreticiyi hammade konusunda darboğaza soktuğuna dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Mesajında, sanayiciler başta olmak üzere üretim yapan kuruluşların hammade ihtiyacının büyük bir kısmını Çin'in karşıladığının altını çizen Seyhan, sanayicilerin acil olarak önlem almaları gerektiğini vurguladı. Seyhan mesajının devamında, "Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını insan sağlığını ve hayatını tehlikeye attığı kadar iş dünyasını da tehdit etmektedir. Bilindiği üzere Çin'den ithalatımız çok ciddi boyutlarda. İthal edilen hammaddelerin üretimimizde önemli yeri var. Şu ana kadar Çin'den alınan hammaddelerle üretimini sağlayan firmalar, tedarikçilerine ulaşmakta sorun yaşamaktadır. Orta Çin ve liman kentlerine yakın tedarikçiler ise üretimlerini beklemeye almış vaziyette. Kritik stok seviyelerimizdeki hesaplarımız tamamen karışmış durumdadır. Çin'den uygun fiyata hammadde alımı yapamayan firmalar yakın gelecekte Avrupa'da ve ABD'de kendilerine yeni tedarikçiler arayacaktır. Bu da ürün maliyetlerini çok ciddi etkileyecektir. Birçok defa belirttiğimiz gibi yerli ve milli üretimi arttırmalı ve alternatifi kendi içimizde bulmaya çalışmalıyız. Bugün korona virüsü ile başlayan tehlike yarın daha büyük sorunları gündeme getirecektir. Maliyetleri pamuk ipliğine bağlı sanayiciler acil önlem almalıdır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA