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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

İş dünyasından korona raporu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, dünya çapında hızla yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip Koronavirüs hakkında yaptığı değerlendirmede, sanayide üretimin devam ettiğini ve yaşanan sorunların çözümü için hazırladıkları raporun Türkiye Odalar ve...

17.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:07
İş dünyasından korona raporu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, dünya çapında hızla yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip Koronavirüs hakkında yaptığı değerlendirmede, sanayide üretimin devam ettiğini ve yaşanan sorunların çözümü için hazırladıkları raporun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettiklerini ve TOBB tarafından ekonomi yönetimine sunulacağını kaydetti.


Devletimizin hassasiyetle gereken adımları attığını ve özel sektörün de ihtiyaçların karşılanabilmesi noktasında hem üretime devam ettiğini hem de gerekli tedbirleri aldığını kaydeden Ünverdi, "Maalesef virüs çıktığı günden buyana dünyada hızla ilerledi. İnsan hayatı başta olmak üzere ticaretimizi de etkiledi. İlgili kurumlarımızın aldığı önlemler sayesinde ülkemizde Koronavirüs vakası çok daha sonra görülmüş ve bu vakalar da gözetim altına alınmıştır. Önemli olan da bu sürecin kontrol edilebilir ve yönetilebilir olmasıdır. Devletimiz bu anlamda başarılı bir süreç yönetmektedir" dedi.


"İş dünyası olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımız da panik yapmasın" diyen Ünverdi, "Sanayiciler olarak üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Piyasada her türlü ürünün bulunması için gereken tüm çabayı gösteriyoruz. İç piyasada vatandaşımız şu an istediği ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor. Sanayiciler olarak dış pazarda sorunlarımız var. Tabi ki önceliğimiz sağlık ve gerekli tedbirleri alarak ticaretimizi devam ettirmek durumundayız" şeklinde konuştu.


Ekonomi yönetiminin reel sektöre yönelik atacağı adımların önemine işaret den Ünverdi, "Koronavirüs maalesef tüm dünya için bir krize dönüşmüş durumda. Yaşamak için de çalışmamız gerekiyor. Maalesef dünya ticaretinin tamamında olumsuzluklar yaşanıyor. Çarklar bir şekilde dönmeli ki, hem makro ölçekte hem mikro ölçekte çok büyük sorunlarla karşılaşmayalım. Ekonomi yönetimimiz de sorun yaşanmaması için önlemler alıyor ve iş dünyasının talepleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Gaziantep'teki tüm sektörlerimizde faaliyet gösteren iş insanlarımızın görüşleri doğrultusunda, meslek kuruluşlarımız, bankalarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi rapor haline getirdik. Hazırlamış olduğumuz raporu üst kuruluşumuz olan TOBB'a ilettik ve TOBB tarafından ilgili Bakanlıklarımıza sunulacak. İnşallah bu süreci yine devletimiz ve özel sektörümüz el birliği ile atlatacağız" ifadelerini kullandı.


Devletimizin ilgili makamlarının yaptığı açıklamaların dışında söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini dile getiren Adnan Ünverdi, "Böylesi bir konuyu kullanıp vatandaşımızı dolandırmaya çalışanlar ve sosyal medyada aslı olmayan paylaşımlarda bulunanlar var. Lütfen moralimizi bozacak, tedirginliğe sebep olacak bu tür provokatif yaklaşımlara paye vermeyelim. Ayrıca, oda olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştırmaya başladık ve gerekli yasal işlemleri yapacağımızı kamuoyuna duyurduk. Haksız kazanç sağlamak isteyen firmalara da izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Hastalığı ciddiye alarak her alanda tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, "Lütfen evimizde, iş yerimizde hijyene dikkat edelim. Biz de odamıza üye firmalarımızla iletişime geçerek kendilerinden fabrikalarını ve işçi servislerini dezenfekte etmeleri konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Hassasiyetleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Firmalarımız konuya çok duyarlılar ve neredeyse firmalarımızın büyük kısmında dezenfekte çalışmaları tamamlanmış durumda. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de verdiğimiz hizmetlerde gereken tedbirleri aldık ve hizmet binamız ile odamıza bağlı iştiraklerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Tabi bu bir süreç, yaptık bitti diye bir şey yok. Her an hijyen ve dezenfektasyon çalışmalarımız devam edecek. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın da hastalığın kuluçka süresi olan en az 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları, toplumdan kendilerini izole etmeleri çok önemli. Ben inanıyorum ki millet olarak bu durumun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım, birbirimize sahip çıkalım. Zor günlerden geçiyoruz ama lütfen panik yapmayalım ve itidalli olalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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