İş Dünyasından İstihdam Seferberliğine Destek

Malatya Ticaret Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına destek açıklaması yaptı.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, 21 Ocak'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni bir istihdam seferberliğinin adımlarının atıldığını hatırlattı.

"Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan istihdam teşviklerini aktaran Sadıkoğlu, bu kapsamda iş dünyasının girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu ve bunların pek çoğunun ise tarihi destekler olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

Sadıkoğlu, teşvikler hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti

sıfır.

2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren, cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam

edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek."

İş dünyasına çağrıda bulunan Sadıkoğlu, "Gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için de çok önemli bir destek getirildiğini vurgulayan Ata Sadıkoğlu, devletin sıkıntılı günlerinde de yanlarında olduğunu bir kez daha

gösterdiğini belirtti.

"Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun"

Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş, ya da azalmışsa, çalışanlarının maaşının 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödendiğini aktaran Sadıkoğlu, "Yani burada devletimiz işverene diyor ki, 'düzenini bozma, istihdamı koru.' Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine

katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun." ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, dünün en çok kazananlarının Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar olduğunu, yarının en çok kazananlarının da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türk insanına istihdam sağlayanlar olacağını belirtti. Sadıkoğlu, "Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, 'Burada iş var, burada AŞ var, burada gelecek var' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA