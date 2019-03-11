İş Dünyasından "İstihdam Seferberliği"Ne Destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdikten sonra yapılamayacak iş yoktur." dedi.

Öztürk, KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

İstihdam seferberliğine yönelik yasal düzenlemelerin hızla yürürlüğe girdiğini anımsatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçen ay 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda da iş dünyamıza ve girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primini ve vergisini devlet karşılıyor. Yani 3 ay boyuncu işverenin maliyeti sıfır. Toplamda ücret, sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devlet karşılamış olacak. İşveren de sıfır maliyetle yeni bir kardeşimizi işe almış olacak. Devamında ise 9 ay boyunca sigorta primleri ve vergileri yani bin 113 lirayı devlet yine ödemeye devam edecek."

İşverenlerin yalnızca çalışan kişinin ücretini ödeyeceğini dile getiren Öztürk, işe alınan kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda ise desteğin 9 aydan 15 aya çıkarılacağını aktardı.

"Tarihi teşviklerden yararlanın"

Öztürk, imalat sanayisi ve bilişim sektörüne verilen bin 113 liralık prim ve vergi teşvikinin 2 bin 712 liraya çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşviklerden yararlanın. Herhangi bir sebepten dolayı işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için önemli bir destek getirildi. Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu gösterdi. Eğer bir işverenin faaliyeti durmuşsa ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Burada devletimiz 'düzenini bozma, istihdamı koru' diyor."

"1,5 milyon ilave istihdam sağladık"

Kentte en çok ilave istihdam sağlayan üyeleri kutlayacaklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdikten sonra yapılamayacak iş yoktur. Tüm işverenlere sesleniyorum. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliğine katılın ve teşviklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem de ekonominin büyümesine katkı sağlayın. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun."

Toplantıda, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da hazır bulundu.

İstidam seferberliğine Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve KONESOB'un yanı sıra çok sayıda oda destek verdi.

Kaynak: AA