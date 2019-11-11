İş dünyasından İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

11.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:19

İÇGİAF üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Semiz, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki huzur ve istikrar için son derece önemli olduğunu kaydetti.



İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) üyeleri, Başkan Fatma Semiz önderliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Dünyadaki Suriyeli iş adamlarının Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı memnun olduklarını kendisini arayarak dile getirdiklerini belirten İÇGİAF Başkanı Semiz, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki huzur ve istikrar için son derece önemli olduğunu kaydetti.



"Terör faaliyetlerinin son bulması için iş dünyası bu bölgede yatırım yapmalı ve istihdam sağlamalıdır" diyen Semiz, İÇGİAF olarak şehit ailelerine yönelik hazırladıkları projeyi Bakan Soylu'ya sundu.



Bakan Soylu'nun makamında gerçekleştirilen ziyarette, iş insanlarından oluşan kalabalık bir heyet yer aldı. İÇGİAF'ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Fatma Semiz, federasyonun 2 bin 500 üyesiyle 50 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini ve Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağladığını anlattı.



Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve bundan sonra teröre geçit verilmeyeceğini kaydeden Semiz, "Bakanımızın terörle mücadeledeki başarıda aldığı mesafeyi, iş insanları olarak çok önemsiyoruz" diye konuştu. Doğu ve Güneydoğu'da terörler mücadelede alınan başarıların şimdi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Semiz, şunları söyledi:



"Uzun zamandan beri ticari yatırımdan nasibini almayan bu bölgelerin, iş dünyası tarafından tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Terör faaliyetlerinin son bulması için iş dünyası bu bölgede yatırım yapmalı ve istihdam sağlamalıdır."



Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki huzur ve istikrar için son derece önemli olduğunu dile getiren Semiz, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Suriyeli iş insanlarından harekatın başladığı günde itibaren telefonlar aldığını anlattı. Semiz, "Beni bizzat arayan Suriyeli dostlarımız, bu harekatı beklediklerini ve nihayet gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Barış Harekatından dolayı mutlu olduklarını kaydeden Suriyeliler, eve dönmek için hazırlıklara başladıklarını da ifade ettiler" şeklinde konuştu.



Güven unsurunun ticaretin en önemli kriteri olduğunu belirten Semiz, Türkiye'de güven ortamının sağlanmasının özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz ettiğini ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte ticarette önemli bir adımın atıldığını söyledi. Semiz, "Yabancı yatırımcılar artık Türkiye'yi riskli ülke konumundan çıkardı" dedi.



Semiz, daha sonra Bakan Soylu'ya İÇGİAF olarak şehit ailelerine yönelik hazırladıkları projeyi sundu.



Bakan Soylu; "Siz Türkiye'nin mozaiğisiniz"



İÇGİAF üyelerinden oluşan heyeti samimi bir şekilde karşılaşan Bakan Soylu, farklı şehirlerden gelen federasyon üyeleriyle tek tek ilgilenerek, "Her bölgemizden her şehrimizden temsilci bulunuyor. Siz Türkiye'nin mozaiğisiniz. Sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin farklı bölgelerine yaptıkları yatırımlar için iş insanlarına teşekkür eden Bakan Soylu, "Bıkmadan, usanmadan yatırımlara devam edin. Tüm sıkıntıları çok kısa sürede hep birlikte aşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA