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Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi

İş dünyasından fahiş fiyat artışına ortak tepki: "Sessiz kalmayacağız"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların menfaatlerine aykırı davranan kişi ve kurumlara karşı teyakkuzda olacaklarını, duruma sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

13.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:14
İş dünyasından fahiş fiyat artışına ortak tepki:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların menfaatlerine aykırı davranan kişi ve kurumlara karşı teyakkuzda olacaklarını, duruma sessiz kalmayacaklarını açıkladı.


DTSO ve DTB tarafından ortak yapılan açıklamada koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından durumu fırsata dönüştürmek isteyenlere karşı teyakkuzda olunacağı belirtildi. Açıklamada, "Ne yazık ki ülke genelinde bazı firmaların, koronavirüsü fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu ilgili kurumlar tarafından tespit edilmiştir. Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli açıklamalar yapılmış ve tespiti yapılması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edilmiştir. Bilinmesi gerekir ki Diyarbakır Ticaret Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Bu çerçevede ticari ahlak kurallarına uyan ve süreci fırsata çevirmeyen ilimiz tüccar ve esnafımıza teşekkür ederiz" denildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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