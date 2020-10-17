İş dünyasından Ermenistan'a sert tepki
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İş dünyasından Ermenistan'a sert tepki

17.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:46
İş dünyasından Ermenistan'a sert tepki

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Ermenistan'ın Azarbaycan'da sivilleri hedef aldığı saldırılara sert tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Ermenistan'ın Azarbaycan'da sivilleri hedef aldığı saldırılara sert tepki gösterdi.

Türkiye'de iş dünyasından sivillere saldırılarda bulunan Ermenistan'a sert tepki geldi. Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İş Adamı Savaş Buyurman, konu ile ilgili açıklama yaparak, Ermenistan'ın yıllardır işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklardan derhal çekilmesi gerektiğini söyledi. Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini ifade eden Buyurman, "Ermenistan Azerbaycan'da sivilleri vurarak savaş suçu işlemektedir ve bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir. Biz tarihten bu yana her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir. Ermenistan yönetimi haddini bilecektir" dedi.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezinden de yapılan açıklama ile Ermenistan yönetimine çok sert tepki gösterildi. Konu ile ilgili açıklama yapan SANKON Genel Başkan Yardımcısı İş Kadını Elif Erol, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik her geçen gün artmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurarak sivil vatandaşların ölümüne sebep olmakta ve savaş suçu işlemektedir" diye konuştu.

SANKON Yönetim Kurulu olarak uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri göreve çağırdıklarını belirten Erol, "Yönetim kurulu olarak bütün dünyanın bilmesini isteriz ki Türk şirketleri olarak, Türk iş dünyası olarak Ermenistan'la her türlü ekonomik ve ticari ilişkilerimizi durdurduk. Ermenistan'ın bu tutumu devam ederse Türk halkı olarak soydaşlarımız Azerbaycan halkını yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini isteriz ve cevabımız çok sert olacaktır. Bunu bütün dünya devletleri de, milletleri de görecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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