İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan'ın konuşması İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destekSİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar...

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan'ın konuşması İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek

SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Güneydoğu Anadolu iş dünyası sevinçle karşıladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, Açıklanan paketin ekonomiye katkı sunacağını işaret eden Demirhan, "İş dünyası olarak asgari ücret desteğinin devam etmesini olumlu karşılıyoruz. Temerrütte düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesi ve bu sebeple kredilerin iki katına çıkarılması daha fazla üreticinin yararlanmasına neden olacak. Bankaların daha esnek davranmaları ve kredi borçlarının iki veya üç ay ötelenmesi bize gelen taleplerdi. Paketi olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA